وزير الخارجية يشكو ”الابتزاز السياسي“ ويكشف عن دخول 7 سفن نفط الى ميناء الحديدة

الثلاثاء 28 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قال وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، الثلاثاء 28 يوليو/تموز، أن جماعة الانقلاب الحوثية تحاول خلط الأوراق وممارسة الابتزاز السياسي من خلال عدد من الملفات التي تديرها في مناطق سيطرتها.

جاء ذلك، خلال لقائه منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، الذي كرس لمناقشة الوضع الإنساني في اليمن وتبعات الفجوة الكبيرة في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية وما سينتج عنها من إغلاق أو تخفيض الكثير من برامج وانشطة العمل الانساني لوكالات الأمم المتحدة في اليمن، وفقا لوكالة الأنباء سبأ.

واتهم الحضرمي جماعة الحوثي بالسطو على أربعين مليار ريال من الموارد المالية لفرع البنك المركزي في الحديدة، و مواصلة التلاعب بقضية المشتقات النفطية واختلاق الازمات، مؤكدا في الوقت ذاته حرص الحكومة الشرعية على استمرار تنفيذ جميع الأنشطة والبرامج الإنسانية في كافة الأراضي اليمنية لما لتلك الأنشطة من أثر كبير ومباشر للتخفيف من معاناة الشعب اليمني "حد قوله".

ولفت وزير الخارجية إلى أن الحكومة سمحت بدخول أربع سفن تحمل المشتقات النفط وتلتها ثلاث سفن أخرى للتخفيف من أي تبعات قد تنعكس على المواطنين، مشددا على ضرورة أن يتم احترام ما تم التوافق عليه من آلية سابقة عبر الأمم المتحدة إلزام الحوثيين بتطبيقها والكف عن إجهاضها.

من جهتها، أشارت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن إلى أهمية ردم فجوة التمويل لخطة الاستجابة، والاستمرار في تنفيذ المشاريع والانشطة الانسانية من اجل ان تتمكن الأمم المتحدة من التخفيف من وطأة الازمة الإنسانية في اليمن.

وقالت أن تخفيض أو إغلاق المشاريع الإنسانية في اليمن يعد ”أمرا خطيرا ينبغي معالجته بصورة عاجلة“.