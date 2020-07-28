هكذا استعدت السعودية لاستقبال الحجاج.. شاهد بالفيديو

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أعلن المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني حسني حيدر، اليوم الاثنين، اكتمال الاستعدادات لاستقبال ضيوف الحرمين الشريفين، في ظل فرض عدد من الإجراءات الصحية والوقائية بالتنسيق والشراكة مع جميع الجهات ذات العلاقة.
وقال هاني حيدر، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس" إن الرئاسة استعدت بخطة مكثفة لموسم الحج مطبقة أعلى المعايير الاحترازية والتدابير الوقائية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية.
وأضاف أن الرئاسة انتهت من تركيب وتجهيز مسارات مخصصة في صحن المطاف لكل فوج، بما يضمن تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطائفين، وإجراء فرضيات على تلك المسارات بحضور الجهات المعنية، إضافة لتخصيص أبواب محددة لكل فوج من أفواج الحجيج للدخول والخروج لضمان منع حدوث أي تزاحم أو تكدس، وبما يضمن انسيابية حركة الحشود.