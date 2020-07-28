هروب جماعي لمشاهير الإمارات من بوتيكات بعد فضايح غسيل الأموال

الثلاثاء 28 يوليو-تموز 2020 الساعة 06 مساءً / مارب برس - وكالات

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قالت وسائل إعلام إماراتية إن مشاهير إماراتيين انسحبوا من تطبيق "بوتيكات" للشراء عبر الإنترنت على خلفية اتهام القائمين على التطبيق وعدد من مشاهير التواصل الاجتماعي بغسيل الأموال.

وقالت صحيفة "البيان" الإماراتية يوم الاثنين، إن موجة انسحابات جماعية من مشاهير التواصل الاجتماعي في الإمارات شهدها، تطبيق "بوتيكات"، وذلك وفق ما كشفت عنه حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدت جملة "إنهاء العلاقة مع شركة بوتيكات" قاسما مشتركا بين عموم المشاهير.

وجاءت هذه الانسحابات إثر الكشف عن تورط القائمين على التطبيق وعدد كبير من مشاهير التواصل الاجتماعي بقضية "غسيل الأموال"، بعد إعلان النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي التحفظ على أموال 12 متهما من مشاهير "السوشيال ميديا" مع منعهم من السفر.

ونشرت وسائل إعلام كويتية قائمة عدد من مشاهير التواصل الاجتماعي في الكويت، وردت أسماؤهم في القضية، ليشغل ذلك بال الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تفاعلوا مع القضية بتغريدات مختلفة.