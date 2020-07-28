وزير الخارجية يشكو ”الابتزاز السياسي“ ويكشف عن دخول 7 سفن نفط الى ميناء الحديدة تعرف على أسرع لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم هكذا استعدت السعودية لاستقبال الحجاج.. شاهد بالفيديو ”الانتقالي الجنوبي“ يتعهد بالتخلي عن ”الادارة الذاتية“ وإخراج قواته من ”عدن“قبل اي ترتيبات سياسية مع الحكومة هروب جماعي لمشاهير الإمارات من بوتيكات بعد فضايح غسيل الأموال رئيس مجلس الأمن يعلن تعثر مبادرة ”غريفيث“ ويؤكد: ”صبرنا نفد“ اجلاء 50 يمنيا عالقا في كينيا قصة أسرة يمنية عالقة في مطار عدن منذ أيام ومناشدة انسانية عبر مأرب برس في إحداها قُتل نحو 30 الفا من الحجاج.. تعرف على أحداث أوقفت مناسك الحج غوغل تعلن عن مشروع خرافي يربط بين قارتين
قالت وسائل إعلام إماراتية إن مشاهير إماراتيين انسحبوا من تطبيق "بوتيكات" للشراء عبر الإنترنت على خلفية اتهام القائمين على التطبيق وعدد من مشاهير التواصل الاجتماعي بغسيل الأموال.
وقالت صحيفة "البيان" الإماراتية يوم الاثنين، إن موجة انسحابات جماعية من مشاهير التواصل الاجتماعي في الإمارات شهدها، تطبيق "بوتيكات"، وذلك وفق ما كشفت عنه حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدت جملة "إنهاء العلاقة مع شركة بوتيكات" قاسما مشتركا بين عموم المشاهير.
وجاءت هذه الانسحابات إثر الكشف عن تورط القائمين على التطبيق وعدد كبير من مشاهير التواصل الاجتماعي بقضية "غسيل الأموال"، بعد إعلان النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي التحفظ على أموال 12 متهما من مشاهير "السوشيال ميديا" مع منعهم من السفر.
ونشرت وسائل إعلام كويتية قائمة عدد من مشاهير التواصل الاجتماعي في الكويت، وردت أسماؤهم في القضية، ليشغل ذلك بال الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تفاعلوا مع القضية بتغريدات مختلفة.