اجلاء 50 يمنيا عالقا في كينيا

الثلاثاء 28 يوليو-تموز 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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غادر مطار نيروبي، الثلاثاء 28 يوليو/تموز، 50 من العالقين اليمنيين في كينيا متوجهين إلى مطار سيئون.

وأكد القائم بأعمال سفارة اليمن في نيروبي، عبدالسلام علوي العواضي، أن هذه تعد أول رحلة في إطار التبادل والتعاون المشترك مابين اليمن و كينيا.

وثمن العواضي تعاون السلطات الكينية لتسهيل إجراءات إجلاء العالقين، لافتاً الى انه سيتم عند عودة الرحلة إجلاء 43 من العالقين الكينيين في اليمن إلى بلادهم.