اجلاء 50 يمنيا عالقا في كينيا

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غادر مطار نيروبي، الثلاثاء 28 يوليو/تموز، 50 من العالقين اليمنيين في كينيا متوجهين إلى مطار سيئون.
وأكد القائم بأعمال سفارة اليمن في نيروبي، عبدالسلام علوي العواضي، أن هذه تعد أول رحلة في إطار التبادل والتعاون المشترك مابين اليمن و كينيا.
وثمن العواضي تعاون السلطات الكينية لتسهيل إجراءات إجلاء العالقين، لافتاً الى انه سيتم عند عودة الرحلة إجلاء 43 من العالقين الكينيين في اليمن إلى بلادهم.