قصة أسرة يمنية عالقة في مطار عدن منذ أيام ومناشدة انسانية عبر مأرب برس

الثلاثاء 28 يوليو-تموز 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-خاص

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لا تزال إسرة يمنية عالقة في عدن منذ عدة أيام، بعد منع سفر عدد من أفرادها الى القاهرة لأسباب غير معروفة .

وقال مصدر مطلع على القصة لمأرب برس ان الأسرة العالقة تعيش حالة إنسانية سيئة للغاية اذ ان جلهم من النساء والاطفال ويعاني رب الاسرة من مشاكل كبيرة في عضلة القلب .

وبعد رحلة معاناة عبر البر من العاصمة صنعاء الى مطار عدن استمرت نحو ٢٠ ساعه ؛ فوجئت الاسرة بابلاغ عدد منهم بما فيهم اطفال بمنعهم من السفر من قبل مسئول في خطوط الجوية اليمني .

وتضاربت انباء منعهم من السفر بين المنع من قبل وزارة الخارجية والتحالف وسلطات مطار عدن ،مما اثار السخرية والغرابة في آن ،طبقا للمصدر.

و أكد محمد علي حسن زيد البالغ من العمر ٥٥ عاما لمأرب برس "ان سفرهم للقاهره كان بغرض العلاج حيث يعاني من مرض القلب وصحته متدهوره.

وقال " فوجئنا بهذا القرار الظالم الذي اصاب افراد العائلة بالحزن والأحباط خاصة الأطفال وعمل على تكريس المتاعب الماليه والنفسية على كل أفراد الأسرة واثار الغرابه في عدد من الاوساط الأجتماعية .

ونفى ان يكون لأي منهم اي ارتباطات او انتماءات عسكرية او سياسية او حزبية مع اي جهة كانت .. وانه وولده محمد يعملان في تجارة القات .. فيما بقية من شملهم هذا القرار الجائر ٤ اطفال تتراوح اعمارهم بين ٨ الى ١٤ سنة .

وناشد زيد عبر مأرب برس الجهات ذات العلاقة في الدولة والحكومة بالنظر بعين الأعتبار لمشكلتهم والسماح لهم بالسفر كحق أصيل من حقوق المواطنة والعدالة والأنسانية .. معتبرا انها سابقة خطيرة تبنى على الأشتباه والافتراضات وتكرس الاهمال والعنصرية خاصة انهم لايعرفون سبب منعهم من السفر الى هذه اللحظة .