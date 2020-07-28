الصحة العالمية تطلق تحذيرا جديدا بشأن كوورنا والصيف عاجل: الكشف عن بنود المقترح السعودي الجديد لتنفيذ اتفاق الرياض ..شرطان لإعلان حكومة جديدة ومدة تشكيلها وحصة الانتقالي والوضع في سقطرى وعدن أغبى كذبة للحوثيين تثير سخرية اليمنيين والشرعية تعلق لقاح لكورونا آخر العام احاطة جديدة للمبعوث بعد رفض الشرعية ومراوغة الحوثيين حفتر يتنمر ويضع شرطا جديدا لوقف إطلاق النار في ليبيا! وزير الدولة الإمارتية يتحدث عن تطورات محادثة الرياض ويوجه رسالة عاجلة للسعودية حاملة طائرات أمريكية نووية وسفن حربية تتجه إلى البحر المتوسط ..وتركيا تكشف السبب انفجار الوضع بين إسرائيل وحزب الله على الحدود والطريفين يصعد الرغبة المستمرة في تناول هذه الأطعمة تدل على وجود أمراض مخفية
كشف مصدر حكومي يمني الثلاثاء عن بنود المقترح السعودي الجديد بشأن اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية وما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات.
وقال المصدر للجزيرة ان الاتفاق يتضمن إعلان الانتقالي التخلي عن الإدارة الذاتية وما ترتب عليها قبل أي ترتيبات سياسية.، وهي خطوة اصرت عليها الرئاسة اليمنية، فيما رفضها الانتقالي.
ويتضمن المقترح السعودي تعيين محافظ ومدير أمن لعدن وبدء سحب الأسلحة والقوات بإشراف سعودي.
وحول تشكيل الحكومة يتضمن المقترح تكليف رئيسا للحكومة بالتشاور مع المكونات وتشكيلها خلال 30 يوما.
وينص المقترح ايضا على عدم إعلان الحكومة إلا بعد انتهاء تنفيذ كافة البنود العسكرية في عدن.
كما ينص على عدم إعلان الحكومة إلا بعد عودة الأوضاع في سقطرى إلى طبيعتها،طبقا للمصدر.
وبحسب المصدر الحكومي فان المقترح السعودي ينص على حصول الانتقالي على 4 حقائب وزارية فقط.
وينص المقترح على توزيع باقي الحقائب غير السيادية على بقية المكونات السياسية.