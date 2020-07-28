أغبى كذبة للحوثيين تثير سخرية اليمنيين والشرعية تعلق

الثلاثاء 28 يوليو-تموز 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-خاص

عدد القراءات 1070

اثار حديث الحوثيون عن ضغوط اممية لوقف صرف نصف راتب، سخرية اليمنيين وتهكمهم.

وقال اعلام الحوثي نقلا عن ما وصفه مصدر مسؤول بحكومة صنعاء (غير المعترف بها) أن ما اسماه (قوى العدوان والأمم المتحدة قدمت عرضاً للمجلس السياسي الأعلى خلال الأيام الماضية يتضمن الإفراج عن سفن النفط المحتجزة مقابل وقف صرف نصف راتب لموظفي الدولة).

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي سخر ناشطون من مزاعم الحوثيين حول نصف الراتب وقالوا انها احدى اغبى كذبات المليشيات، بحسب ما رصده مأرب برس.

المصدر الحوثي زعم (أنه خلال الأيام الماضية قدمت الأمم المتحدة وقوى العدوان عرضاً للمجلس السياسي الأعلى تضمن الإفراج عن سفن المشتقات النفطية المحتجزة منذ عدة أشهر مقابل وقف عملية صرف نصف راتب لموظفي الدولة قبيل عيد الأضحى المبارك).

وقال المصدر" إن العرض تم رفعه لرئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط والذي بدوره رفض العرض جملة وتفصيلاً وأكد الانحياز إلى الموظفين والعمل على تخفيف معاناتهم جراء انقطاع المرتبات، ووجه الحكومة باستمرار الصرف وفقاً للقرار السابق المتعلق بصرف نصف راتب كل شهرين والقيام بصرف المستحق من نصف الراتب قبيل عيد الأضحى المبارك".

ومنذ انقلابها على الدولة اوقفت مليشيات الحوثي مرتبات الموظفين وتمن عليهم بنصف راتب كل نصف عام؛ رغم ما تتحصل عليه من ايرادات كبيرة.

وزارة المالية في حكومة الانقلاب قالت انها باشرت تنفيذ توجيهات المشاط وخاطبت البنك المركزي بصنعاء بصرف نصف راتب لكافة موظفي الدولة مدنيين وعسكريين ومتقاعدين واستخدام الرصيد المجمع في حساب مبادرة المرتبات في فرع البنك بالحديدة والذي بلغ ما يقارب 8.5 مليار ريال للمساهمة في صرف نصف الراتب..

*الشرعية تعلق

في سياق متصل قال وزير الاعلام معمر الارياني" ان ما تروج له مليشيا الحوثي المدعومة من ايران عن ضغوط دولية لمنعها من صرف نصف راتب كل نصف عام وقاحة واستخفاف بعقول اليمنيين".

وأضاف وزير الإعلام في تصريح لوكالة (سبأ)"ان مزاعم المليشيا الحوثية دعاية رخيصة هدفها تضليل الرأي العام والتغطية على نهبها المتواصل لمرتبات الموظفين والايرادات العامة وعرقلتها جهود الحكومة والامم المتحدة لصرف الراتب بانتظام".

‏واشار الوزير الارياني الى ان المليشيا الحوثية دأبت منذ تمردها وانقلابها على الدولة على نهب مرتبات الموظفين في القطاع الحكومي والايرادات العامة للدولة في مناطق سيطرتها ومغالطة الرأي العام بإلقاء اللائمة في توقف المرتبات على الحكومة والامم المتحدة والمجتمع الدولي، ثم تحاول تصوير صرفها نصف راتب كل ستة أشهر انجاز.

‏ونوه الارياني الى ان مليشيا الحوثي إجهضت ترتيبات الحكومة برعاية اممية لصرف مرتبات الموظفين وفق كشوفات 2014 "بانتظام" بعد نهبها ٤٠ مليار ريال تم جمعها في الحساب الخاص بالمرتبات بفرع البنك المركزي بمدينة الحديدة من عائدات رسوم استيراد المشتقات النفطية في ميناء الحديدة، دون التنسيق او اخطار المبعوث الدولي.

و‏قال الارياني "تحاول مليشيا الحوثي الاستمرار في نهب المليارات بذريعة صرف نصف راتب كل ٦ اشهر للموظفين في مناطق سيطرتها، فيما بالإمكان صرف راتب كامل بشكل منتظم لكافة موظفي الدولة وفق كشوفات 2014 لو اعادة الأموال المنهوبة من الحساب الخاص بالمرتبات والتزمت بتوريد إيرادات ميناء الحديدة".

‏وأكد الارياني حرص الحكومة على صرف رواتب كافة موظفي الدولة بشكل منتظم ووقف عمليات النهب والاستقطاع غير القانوني باسم الضرائب والزكاة والخمس، والاستغلال والتوظيف السياسي لهذا الملف الإنساني، فيما تواصل المليشيا الحوثية نهب اقوات المواطنين والعزف على أوجاعهم والمتاجرة بمعاناتهم.