حفتر يتنمر ويضع شرطا جديدا لوقف إطلاق النار في ليبيا! وزير الدولة الإمارتية يتحدث عن تطورات محادثة الرياض ويوجه رسالة عاجلة للسعودية حاملة طائرات أمريكية نووية وسفن حربية تتجه إلى البحر المتوسط ..وتركيا تكشف السبب انفجار الوضع بين إسرائيل وحزب الله على الحدود والطريفين يصعد الرغبة المستمرة في تناول هذه الأطعمة تدل على وجود أمراض مخفية أنهيار منزل سكني في منطقة باب بالعاصمة صنعاء ووفاة 3أشخاص هبوط اضطراري لطائرة تابعة للخطوط اليمنية بمطار جدة ...بسبب خلل فني البحرين...أحكام بالسجن وغرامات مالية على مسؤولين في البنوك أول دولة خليجية تعلن انتصارها على فيروس كورونا تركيا تكشف عن قدرات عسكرية جديدة .. تعرف على السلاح الجديد
اتهم المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي (بقيادة المشير حفتر)، اللواء أحمد المسماري تركيا بتهريب السلاح إلى ليبيا بواسطة السفن التجارية،
وبإرسالها المزيد من المرتزقة. وذكر المسماري في تصريح تلفزيوني أن "تركيا استغلت وقف إطلاق النار لإرسال مزيد من المرتزقة، كما قامت بتهريب السلاح عبر السفن التجارية"، مضيفا أن أنقرة استغلت وقف إطلاق النار القائم الآن في ليبيا لتنفيذ أغراضها
. وقال المتحدث باسم قوات المشير خليفة حفتر إن الشرط الأول لوقف إطلاق النار هو "خروج تركيا بشكل كامل من ليبيا"، لافتا إلى أن تركيا "تستخدم دبابات أمريكية ومنظومات هوك الصاروخية على الأراضي الليبية".
وأفاد المسماري بأن الجيش الليبي قام بتدعيم محاور القتال غرب سرت، كما قام بتعزيز القوات المنتشرة في سرت والجفرة ومنطقة الهلال النفطي