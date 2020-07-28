حفتر يتنمر ويضع شرطا جديدا لوقف إطلاق النار في ليبيا!

الثلاثاء 28 يوليو-تموز 2020 الساعة 01 مساءً / مارب برس - وكالات

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اتهم المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي (بقيادة المشير حفتر)، اللواء أحمد المسماري تركيا بتهريب السلاح إلى ليبيا بواسطة السفن التجارية،

وبإرسالها المزيد من المرتزقة. وذكر المسماري في تصريح تلفزيوني أن "تركيا استغلت وقف إطلاق النار لإرسال مزيد من المرتزقة، كما قامت بتهريب السلاح عبر السفن التجارية"، مضيفا أن أنقرة استغلت وقف إطلاق النار القائم الآن في ليبيا لتنفيذ أغراضها

. وقال المتحدث باسم قوات المشير خليفة حفتر إن الشرط الأول لوقف إطلاق النار هو "خروج تركيا بشكل كامل من ليبيا"، لافتا إلى أن تركيا "تستخدم دبابات أمريكية ومنظومات هوك الصاروخية على الأراضي الليبية".

وأفاد المسماري بأن الجيش الليبي قام بتدعيم محاور القتال غرب سرت، كما قام بتعزيز القوات المنتشرة في سرت والجفرة ومنطقة الهلال النفطي