وزير الدولة الإمارتية يتحدث عن تطورات محادثة الرياض ويوجه رسالة عاجلة للسعودية

الثلاثاء 28 يوليو-تموز 2020 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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علق وزير الدولة الإمارتي للشؤون الخارجية، على اتفاق الرياض بشأن الأزمة اليمنية.

وقال قرقاش إن تطورات استئناف تنفيذ اتفاق الرياض مشجعة.

وتابع "كلنا أمل أن تغلّب الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الرؤية الاستراتيجية للاتفاق على المكاسب التكتيكية الضيقة".

واعتبر قرقاش أن "عودة الثقة تتطلب تقديم التنازلات والتنازلات المقابلة".

ووجه قرقاش الشكر للسعودية "الشكر والتقدير للجهد السعودي الذي لا يكل ولا يتعب".

كانت الحكومة اليمنية ومليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي، وقعا، برعاية سعودية، في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 2019، اتفاق الرياض لإنهاء التوتر والتصعيد العسكري بينهما على خلفية سيطرة قوات مليشيات المجلس على العاصمة المؤقتة عدن في العاشر من أغسطس، عقب مواجهات دامية مع الجيش الوطني استمرت أربعة أيام وأسفرت عن سقوط 40 قتيلا و260 جريحا، بحسب الأمم المتحدة.