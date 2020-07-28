حاملة طائرات أمريكية نووية وسفن حربية تتجه إلى البحر المتوسط ..وتركيا تكشف السبب

الثلاثاء 28 يوليو-تموز 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 529

كشفت مصادر أمنية تركية، حقيقة الأنباء المتداولة عن مناورات مرتقبة بين البحرية اليونانية ونظيرتها الأمريكية قبالة سواحل إحدى الجزر في بحر إيجة.

وصول حاملة طائرات أمريكية نووية و12 سفينة حربية إلى البحر الأبيض المتوسط و نقلت وكالة الأناظول لمصادر أمنية قولة إن "بعض وسائل الإعلام تناولت خبر توجه حاملة الطائرات الأمريكية (يو إس إس أيزنهاور) نحو سواحل جزيرة كريت (اليونانية) في المتوسط بهدف المشاركة في مناورات هناك".

وأشارت هذه المصادر إلى أن "تلك الوسائل زعمت أن "يو إس إس أيزنهاور، عبرت قناة السويس صباح أمس الأحد، برفقة 12 سفينة حربية أمريكية، بغرض المشاركة في مناورات عسكرية مشتركة مع القوات اليونانية في بحر إيجة لمدة 10 أيام".

ودفعت تلك المصادر التركية برواية مغايرة عن عدد السفن التي تقودها حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أيزنهاور"، مشيرة إلى أنها "وصلت مضيق جبل طارق، برفقة 3 سفن حربية أمريكية"، مشددة على أن حاملة الطائرات الأمريكية لا تخطط لإجراء مناورات عسكرية مشتركة مع القوات اليونانية في بحر إيجة.

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" بأنها علمت أن حاملة الطائرات الأمريكية هذه "ستجري تدريبات في الأيام القادمة، ولكن ​​مع سفن البحرية التركية المشاركة في عملية "درع البحر المتوسط".

وكانت بوابة الأخبار قالت إن "حاملة الطائرات النووية ، و 12 سفينة حربية أخرى وصلوا إلى البحر الأبيض المتوسط، لإجراء تدريبات مع القوات الجوية اليونانية.