هبوط اضطراري لطائرة تابعة للخطوط اليمنية بمطار جدة ...بسبب خلل فني

الثلاثاء 28 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية اضطراريا بمطار جدة.

وأضافت المصادر أن خللا فنيا طرا عقب إقلاعها من مطار القاهرة الدولي متجهة الى مطار عدن.

وأشارت المصادر إلى أن 156 مسافرا كانوا على متن الطائرة.

ودشنت الخطوط الجوية اليمنية يوم الخميس 16 يوليو أولى رحلاتها التجارية رسميا من مطار عدن الدولي إلى مطار القاهرة، عقب توقف دام 3 أشهر بسبب جائحة كورونا.