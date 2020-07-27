انسلاخ الناصري وتحوله الى ”مليشيا مأجورة“.. تحضيرات مكثفة لـ”انقلاب رابع“ في اليمن حادث مروع في المحويت.. وفاة وإصابة 16 شخص من قرية واحدة كانو في طريقهم لقضاء اجازة عيد الأضحى المبارك تقرير بريطاني: مال إماراتي يشتري ولاءات لـ”طارق صالح“ بتعز القضاء الكويتي يلاحق واحدة من أشهر فنانات الخليج بعد تورطها في الجرم الموثق بعد نقلة بطائرة أمريكية للعلاج .. الكويت تصارح الشعب الكويتي رسميا بحالة أمير البلاد القضاء الاماراتي يأمر بتجميد أموال ملياردير هارب السعودية... مرسوم ملكي جديد منبثق عن جهود لجنة يرأسها محمد بن سلمان اطلاق سراح مخفيين قسرا في سجون سرية إماراتية خارج اليمن الرئيس هادي: لا يستقيم الحال إلا بحصول أبناء حضرموت على مكانتهم التي يستحقونها أحدث بحوث الطب عن العلاقة بين السكري والوفاة بفيروس كورونا
أفادت مصادر محلية، الاثنين 27 يوليو/تموز، بوفاة 6 أشخاص واصابة 11 آخرين، في حادث مروري مروع بمحافظة المحويت ( شمال اليمن).
وقالت المصادر إن "باص ركاب مسافرين انقلب في منطقة خبة بمديرية الرجم، ما أدى إلى وفاة 4 نساء ورجلين، فيما أصيب 11 آخرين بجروح بليغة، وتم نقلهم إلى مستشفى الجمهورية بمدينة المحويت".
وأوضحت أن ضحايا الحادث من أبناء قرية جبل نعمان التابعة لمديرية حفاش، كانوا في طريقهم من صنعاء إلى قريتهم لقضاء إجازة عيد الأضحى بين أهاليهم، لكن الأجازة تحولت إلى مأساة.
ومنذ أيام تشهد المحافظات الغربية (الحديدة- المحويت- ريمة) أمطار غزيرة بسبب منخفض جوي، تسببت بوفاة العديد من المواطنين وتضرر المنازل والمزارع.