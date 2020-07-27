القضاء الكويتي يلاحق واحدة من أشهر فنانات الخليج بعد تورطها في الجرم الموثق

الإثنين 27 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قضى قرار للنيابة الكويتية بتجميد أرصدة مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي والتحفظ على كافة ممتلكاتهم، بما فيها عقاراتهم، ومنع وكلائهم وممثليهم من التصرف بها لحين فصل القضاء بالدعاوى وفي مقدمتهم الفنانة الكويتية حليمة بولند..

ونص قرار النائب العام على: التحفظ على أموال المتهمين المودعة لدى جميع البنوك الكويتية والأجنبية العاملة في دولة الكويت، وأية أموال أو أوراق مالية أخرى مودعة في هذه الحسابات أو في صناديق الاستثمار، أو تودع مستقبلا بها.

كما نص على التحفظ على جميع العقارات المملوكة أو المخصصة والمسجلة بأسمائهم لدى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، أو لدى وزارة المالية، مع تجميد هذه الأموال، ومنعهم أو من يوكلونهم أو من ينوب عنهم أو من يمثلهم، من التصرف فيها وإدارتها، على ذمة القضية لحين الفصل بالدعوى الجزائية.

من جهته قال مصدر مطلع لصحيفة "القبس" إن قرار منع السفر احترازي خشية هروب أي متهم من البلاد، وصدوره يعني توافر شبهات وأدلة في الجريمة تراها النيابة العامة، بحسب ما لديها من مستندات. ولفت إلى احتمالية أن يكون هؤلاء المتهمون دفعة أولى، حيث ستقدم أسماء جديدة في الأيام المقبلة، نظرا للنهج الجديد في محاسبة كل متورط وعدم استثناء أحد. وكشف أن الأجهزة الأمنية تراقب حاليا 27 مواطنا ومقيما يُشتبه بضلوعهم في عمليات غسل الأموال، بينهم تجار خمور ومخدرات.

ووفق مصدر أمني، فإن الأدلة قطعية على بعض هؤلاء. وقال المصدر إنه يجري جمع المعلومات والتحريات حول أعمال هؤلاء المشتبه بهم وأنشطتهم وثرواتهم، كما يتم رصد أي تحركات مشبوهة لهم، وسيحال إلى جهات التحقيق كلّ من يثبت عليه هذا العمل الإجرامي لينال عقابه وفق القانون.

ونشرت صحيفة "القبس" نقلا عن مصدر مطلع أسماء المشاهير الـ10 المتهمين بغسل الأموال، وهم كلٌّ من:

1- حليمة بولند، 2- فوز الفهد، 3- دانة الطويرش، 4- مشاري بو يابس، 5- يعقوب بوشهري 6- عبدالوهاب العيسى، 7- فرح الهادي، 8- جمال النجادة، 9- شفاء الخراز، 10- مريم رضا.