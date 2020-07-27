الرئيس هادي: لا يستقيم الحال إلا بحصول أبناء حضرموت على مكانتهم التي يستحقونها أحدث بحوث الطب عن العلاقة بين السكري والوفاة بفيروس كورونا وكالة دولية تكشف تفاصيل مقترح السعوديه لتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة وحصة كل حزب من الحقائب ومصير الوزارات السيادية صدمة مؤلمة في الوسط الطبي السعودي وقلق كبير في أحياء المملكة شاهد إطلاق أكبر طائرة برمائية في العالم من فوق سطح البحر (فيديو) ليفربول يعلن رسميا انتقال واحد من أشهر نجومه أول محافظة جنوبية تسكت ”المجلس الانتقالي“ بـ”مليونية مفاجئة“ وتفويض لـ”الائتلاف الوطني“.. شاهد السعودية ومصر يعلنان تحالفها واستنفارهما لكافة أجهزة الدولتين لمواجهة خصم جديد يسعى لتوسع في المنطقة تحذيرات للمواطنين في عدة محافظات وتوقعات الطقس خلال الساعات القادمة الخدمة المدنية تحدد موعد بدء وانتهاء اجازة عيد الأضحى
نقل الطبيب والاستشاري السعودي الذي عالج 513 مريضا بفيروس كورونا، نزار باهبري، إلى أحد المستشفيات في المملكة بعد إصابته بنفس المرض.
وأفادت صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الاثنين، بأن باهبري واجه الجائحة منذ بدايتها قبل 5 أشهر بالتوعية الطبية، وكان حاضرا خطوة بخطوة لإبداء نصائحه على مختلف وسائل الإعلام عوضا عن إشرافه على علاج المرضى المصابين بالفيروس.
وقال باهبري لـ"عكاظ" إنه بصحة جيدة، غير أن حرارة جسمه لم تنخفض منذ 5 أيام، مما اضطره إلى الدخول إلى المستشفى كمريض والخضوع للمتابعة والعلاج.
وأشار الطبيب السعودي إلى أنه عالج أكثر من 513 مصابا بفيروس كورونا دون أن تنتقل إليه العدوى، إلا أنه أصيب بها في نهاية المطاف.
وتعتبر السعودية الدولة الـ13 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد بـ268934 حالة، والـ28 من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة بـ2760 حالة.