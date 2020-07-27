ليفربول يعلن رسميا انتقال واحد من أشهر نجومه

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أعلن نادي ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي، اليوم الاثنين، عن مغادرة قلب دفاعه الكراوتي ديان لوفرين إلى نادي زينيت بطل الدوري الروسي، بعد ستة مواسم أمضاها في ملعب "أنفيلد".
وجاء في بيان على موقع "الريدز" أن: "ليفربول يؤكد انتقال ديان لوفرين إلى زينيت سان بطرسبرغ بصفقة دائمة".
ووصل الكرواتي البالغ 31 عاما إلى ليفربول في يوليو من العام 2014 قادما مع ساوثهامبتون، وخاض 185 مباراة مع الفريق في جميع المسابقات، سجل خلالها ثمانية أهداف، أبرزها رأسية في الوقت بدل عن ضائع ضد بوروسيا دورتموند الألماني الذي أهّل ليفربول إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في أبريل عام 2016.
ويغادر لوفرين وصيف بطل العالم 2018 في صفوف منتخب بلاده، ملعب "أنفيلد" بعد أن لعب دورا مهما الموسم الماضي في تتويج "الريدز" بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام هوتسبير، وحقق أيضا لقب كأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية وأخيرا لقب الدوري الممتاز الذي حققه ليفربول هذا الموسم بعد انتظار دام 30 عاما.