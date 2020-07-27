تحذيرات للمواطنين في عدة محافظات وتوقعات الطقس خلال الساعات القادمة

الإثنين 27 يوليو-تموز 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، استمرار هطول الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة وتدفق السيول في الشعاب والوديان في عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة .

وأشار المركز في نشرته التحذيرية تلقت، إلى هطول مزيد من الأمطار المتفاوتة الشدة قد تكون شديدة الغزارة، ترافقها الرياح الشديدة والعواصف الرعدية وتدفق السيول في الشعاب والوديان على مناطق واسعة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية من صعدة شمالاً وحتى محافظتي تعز ولحج جنوباً.

وذكر المركز أن الأمطار ستشمل أيضاً السواحل الغربية لمحافظات الحديدة وتعز والمناطق الداخلية المحاذية لها وتمتد إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات حضرموت، شبوة، أبين، الضالع والبيضاء وصحاري محافظات الجوف، مأرب، شبوة وحضرموت وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

ونصح المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها بعدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب السحب المنخفضة والضباب والانزلاقات الطينية .

ودعا المركز إلى الاحتماء من الرياح الشديدة والعواصف الرعدية أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظا على سلامتهم وممتلكاتهم، محذراً ربابنة السفن والصيادين ومرتادي البحر من الرياح الشديدة واضطراب البحر في المياه الإقليمية وفي أعالي البحار شرق خليج عدن وما جاورها في أرخبيل سقطرى والسواحل والمناطق الشرقية والجنوبية للبلاد.

وأهاب المركز بكافة الجهات ذات العلاقة التفاعل مع ما يصدره من الإنذارات والتحذيرات .