الخدمة المدنية تحدد موعد بدء وانتهاء اجازة عيد الأضحى لديه 70 منصبا ومتورط بصفقات فساد..وضع قيادي حوثي بارز رهن الاقامة الجبرية وعبدالملك يستدعيه من صنعاء الى صعدة شاهد.. حشود غفيرة تهتف للوحدة من قلب أبين وتوجه رسالة قوية للانتقالي والامارات مضمون عرض ايراني على الأمير محمد بن سلمان لإنهاء حرب اليمن روسيا تعلن بشكل رسمي استئناف الرحلات الجوية إلى ثلاث دول الصين تعلن رسمياً غلق القنصلية الأمريكية بشكل نهائي ..رداً على الولايات المتحدة كسر زحف لمليشيات الحوثي في الحديدة وهذه أخر المستجدات إيران تغازل السعودية.. تفاصيل رساله خاصة وهامة من أحمدي نجاد الي محمد بن سلمان جبايات حوثية وانفلات أمني يؤرق سكان إب وسط سخط شعبي وتداولهم بيان الخبز مراوغات حوثية على خزان صافر ورئيس الحكومةاليمنية يدعوا الى موقف دولي حازم
أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في الحكومة الشرعية اليوم الاثنين ،أن إجازة عيد الأضحى المبارك للعام 1441هـ لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة تبدأ يوم الخميس 9 ذي الحجة وتنتهي في اليوم الرابع من أيام العيد وذلك وفقا لنص المادة(3)من القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية.
وقالت الوزارة في بيان " كون الإجازة تتداخل معها يومي إجازة تعويض بيومي الخامس والسادس منه وطبقا لنص المادة ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التي تنص على (إذا انتهت أي من إجازتي عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى وتبعها يوم عمل يليه إجازة رسمية أو راحة أسبوعية يعتبر اليوم الواقع بينهما اجازة) فإن الدوام الرسمي يبدأ يوم الأحد الموافق 9 أغسطس 2020م".
وعبرت الوزارة عن أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية والى كافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الدينية العظيمة.