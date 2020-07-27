الخدمة المدنية تحدد موعد بدء وانتهاء اجازة عيد الأضحى

الإثنين 27 يوليو-تموز 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 565

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في الحكومة الشرعية اليوم الاثنين ،أن إجازة عيد الأضحى المبارك للعام 1441هـ لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة تبدأ يوم الخميس 9 ذي الحجة وتنتهي في اليوم الرابع من أيام العيد وذلك وفقا لنص المادة(3)من القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية.

وقالت الوزارة في بيان " كون الإجازة تتداخل معها يومي إجازة تعويض بيومي الخامس والسادس منه وطبقا لنص المادة ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التي تنص على (إذا انتهت أي من إجازتي عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى وتبعها يوم عمل يليه إجازة رسمية أو راحة أسبوعية يعتبر اليوم الواقع بينهما اجازة) فإن الدوام الرسمي يبدأ يوم الأحد الموافق 9 أغسطس 2020م".

وعبرت الوزارة عن أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية والى كافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الدينية العظيمة.