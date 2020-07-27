لديه 70 منصبا ومتورط بصفقات فساد..وضع قيادي حوثي بارز رهن الاقامة الجبرية وعبدالملك يستدعيه من صنعاء الى صعدة

الإثنين 27 يوليو-تموز 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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وضعت جماعة الحوثي قيادي بارز رهن الاقامة الجبرية بعد ان تم استدعائه من صنعاء الى صعدة، مع زيادة حدة الصراعات داخل الجماعة الانقلابية .

وقالت وكالة "خبر"، نقلا عن مصدر وصفته بالرفيع قوله إن زعيم المليشيا الحوثية استدعى القيادي لديها "أحمد حامد"، المعروف بـ"أبومحفوظ"، وهو مدير ما يسمى مكتب رئاسة الجمهورية بصنعاء، ووضعه رهن الإقامة الجبرية في محافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين.

وبحسب المصدر، قطعت المليشيا الاتصال والتواصل عن "حامد" حتى لا يتمكن من تنفيذ اية عمليات معادية لها.

واعتبر مراقبون اختفاءه وعزله بهكذا طريقة يؤكد عمق الخلاف الذي اخذ يضرب قيادات الصف الاول.

ولعل الصراع القائم بين "حامد" وقيادات الصف الاول ليس بجديد على الجماعة، حيث ذكرت تسريبات ان وزير التربية والتعليم في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها) ان وزيرها "يحيى الحوثي" -شقيق زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي- دخل الأشهر الماضية في صراع كبير مع "الأول"، بعد أن اتهمه الأخير بالفساد وابتزاز المنظمات الدولية، قبل أن يغادر صنعاء ويعتكف في صعدة احتجاجًا على ذلك.

وكشفت مصادر مطلعة، في وقت سابق، عن ابرام صفقات فساد بملايين الدولارات، بين "حامد" وآخر يدعى "القاسم عباس"، والأخير رئيس ما تسمى بـ"الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث" - وهي هيئة اسستها المليشيا كغطاء لنهب المساعدات، فضلا عن عشرات المنظمات الوهمية التي يديرها "عباس"، وهي في الاصل تعود للمدعو "حامد"، ومن ثم توريد المبالغ الى حسابات اشخاص موثوق بهم وصرف هذه المبالغ سريا بنظر "حامد" دون علم "مهدي المشاط" بتفاصيل تصريفها.

وذكرت المصادر، أن الصفقات شملت مساعدات واتفاقيات بملايين الدولارات، خُصصت لأعمال وأنشطة مبالغ فيها، ولانها لا تستحق هذه المبالغ دخلت المنظمات الداعمة في محاصصة صفقات الفساد، وكانت واحدة من تلك الاتفاقيات الموقعة في العام 2019م، اتفاقية مع منظمة حماية الطفل وبمبلغ يزيد عن (13) مليون دولار، وتقاسم المبلغ (الهيئة الوطنية ممثلة بـ"عباس"، وحامد، ومنظمة الأوتشا).

المصادر اتهمت "حامد" -آنذاك- بـ"خيانته" لما يسمى بـ"رئيس المجلس السياسي مهدي المشاط"، ومع أن حدة التراشق بالتهم بين قيادات الصف الأول الحوثي خفتت نسبيا، إلا انه لا يعني انتهاءها، بقدر وصول المتصارعين على النفوذ والمال مهما كانت طريقة الحصول عليه إلى طريق مسدود.

وكان سلطان السامعي، عضو المجلس السياسي التابع للحوثيين قال في لقاء تلفزيوني بثته قناة الساحات الموالية للمليشيا، إن "أحمد حامد" أبرز المسؤولين المتورطين بقضايا الفساد ونهب أموال الدولة.

وأوضح أنه أصبح "الحاكم الفعلي ومعه أكثر من سبعين منصباً"، وأنه أوقف مجلس الشورى ليفرض فيه من يريد، وهو من أوقف هيئة مكافحة الفساد، مشيراً أنه يتصرف مع مجموعة من الفاسدين وكأن الدولة ملك خاص بهم.

وأشار أن أحمد حامد وجه برفض قبول أي توجيهات من رئاسة الوزراء أو أي وزارة ما لم يكن هو من أصدرها.

يذكر أن "حامد" واحد من أبرز قيادات الصف الأول لدى المليشيا، ومسؤول قطاعها الثقافي والاعلامي منذ المراحل الاولى لتأسيسها، وبدأ نشاطه في ذات المجال يبرز للعيان أكثر في العام 2003م، ليصبح المسؤول الاول والمباشر على هذا القطاع بما فيه رئاسة ما تسمى بـ"مؤسسة زيد علي مصلح للانتاج الاعلامي والفني"، واعلامية ما يسمى بـ"المجلس السياسي الحوثي".

وقبل أن يتم تعيينه في العام 2017م مديرا لمكتب الرئاسة في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، عمل وزيرا للاعلام في حكومة المليشيا غير المعترف بها.