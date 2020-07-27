شاهد.. حشود غفيرة تهتف للوحدة من قلب أبين وتوجه رسالة قوية للانتقالي والامارات

الإثنين 27 يوليو-تموز 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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شهدت محافظة أبين (جنوبي اليمن) اليوم الاثنين مظاهرات حاشدة تلبية للدعوة التي وجهها الائتلاف الجنوبي الداعم للشرعية.

وهتفت الحشود الغفيرة في مديرية لودر بأبين للوحدة ودعم الحكومة الشرعية ونددت بالدعوات المناطقية والإقصاء والتهميش.

ورفع المتظاهرون اعلام الجمهورية اليمنية، وصور الرئيس عبدربه منصور هادي، وهتفوا للوحدة، والجمهورية واليمن الاتحادي، ونددوا بممارسات مليشيات الانتقالي المدعومة من الامارات.

وأعلنت المظاهرة التي نظمها الائتلاف الوطني الجنوبي، رفضها الكامل لاستئثار مكون أو فئة بالجنوب، ونددت بإقصائها من مشاورات الرياض.