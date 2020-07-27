الصين تعلن رسمياً غلق القنصلية الأمريكية بشكل نهائي ..رداً على الولايات المتحدة

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قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إن القنصلية الأمريكية بمدينة تشنغدو في جنوب غرب البلاد أغلقت أبوابها (الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، الثانية بتوقيت غرينتش).
ونشرت وسائل إعلام حكومية صينية، مقطع فيديو يظهر إنزال العلم الأمريكي من على قنصلية تشنغدو (جنوب غرب الصين).
كان البيت الأبيض، دعا في بيان يوم الجمعة الماضي، السلطات الصينية إلى "النظر في أفعالها الخبيثة، بدلا من الرد بالمثل"، وفقا لرويترز.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني، في مؤتمر صحفي، إن "الولايات المتحدة قررت إغلاق القنصلية الصينية في هيوستن، لحماية الملكية الفكرية والمعلومات الخاصة للأمريكيين".
وأفادت بأن "الحزب الشيوعي الصيني يستخدم منذ سنوات طويلة التكنولوجيا والملكية الفكرية الأمريكية لتحقيق مكاسب تجارية".
وتصاعد التوتر بين واشنطن وبكين إثر تسبب فيروس كورونا الذي ظهر في الصين بوقوع إصابات ووفيات بأعداد كبيرة في الولايات المتحدة.
وفي 21 يوليو/ تموز، أمرت الولايات المتحدة بإغلاق البعثة الدبلوماسية الصينية في مدينة هيوستن بولاية تكساس، بعد تلقيها معلومات عن إتلافها وثائق خارج مبنى القنصلية، فيما أعلنت وزارة الخارجية الصينية، عن إلغاء ترخيص القنصلية الأمريكية في تشنغدو، ردا على إغلاق القنصلية الصينية في هيوستن.