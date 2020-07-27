كسر زحف لمليشيات الحوثي في الحديدة وهذه أخر المستجدات

الإثنين 27 يوليو-تموز 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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تجددت المواجهات، يوم الأحد، بين القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، والمليشيات الحوثية في محافظة الحديدة.

وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة، ضمن قوام القوات المشتركة، أن عناصر مليشيات الحوثي حاولوا تنفذوا زحف باتجاه مواقع عسكرية في منطقة بيت مغاري شمال غربي مديرية حيس.

وأضاف: "اشتبكت وحدات اللواء 11 عمالقة مع عناصرالمليشيات الحوثي التي حاولت الزحف باتجاه مواقعها وكبدتها خسائر فادحة".

وأكد "مقتل عدد من عناصر الحوثيين، وإصابة آخرين في المواجهات التي تمكن خلالها اللواء 11 عمالقة من كسر الهجوم".

وأشار إلى "إخماد مصادر نيران للحوثيين استهدفت أحياء سكنية في مدينة حيس من جهتي الشمال والشمال الشرقي".

في السياق، قالت ألوية العمالقة، إن "القوات المشتركة ألحقت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بالحوثيين، أثناء تصديها لمحاولات تسلل نفذوها في قطاع الجاح (مديرية بيت الفقية، وقطاع مديرية الدريهمي.