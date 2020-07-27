جبايات حوثية وانفلات أمني يؤرق سكان إب وسط سخط شعبي وتداولهم بيان الخبز مراوغات حوثية على خزان صافر ورئيس الحكومةاليمنية يدعوا الى موقف دولي حازم 8 تغيرات مخيفة ستقود إلى ظهور أجيال مختلفة من البشر انتهاء مشاورات الرياض ومصادر خاصة تكشف أهم ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة و”الانتقالي الجنوبي“ وموعد تشكيل الحكومة وزارة الخارجية اليمنية : على المجلس الانتقالي الالتزام الحرفي باتفاق الرياض .. مصارحة حاسمة مراسلة تلفزيونية شهيرة تكتشف اصابتها بالسرطان عن طريق أحد المشاهدات أول اختراع طبي يقضي على فيروس كورونا نهائياً من أول ملامسه أمير سعودي يسخر من وزير لبناني بعد دعوته للمستثمرين الأجانب تعرف على الدول العربية التي قررت منع صلاة عيد الأضحى والدولة الوحيدة التي خالفتهم الحكومة اليمنية تكشف عن ”شروط حوثية تعجيزية غير القابلة للتنفيذ“ وترهن تنفيذ ”اتفاق الرياض“ بخطوتين
شدد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً تجاه استمرار مراوغات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في القبول بتفريغ خزان صافر النفطي وتفادي أكبر كارثة بيئية في العالم، خصوصاً بعد انعقاد جلسة مجلس الأمن الخاصة بهذا الموضوع, وعدم القبول باستخدام هذا الملف للابتزاز والمساومة.
وبحث رئيس الوزراء اليمني خلال لقائه اليوم السفير الروسي لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن على العمل بكل الوسائل لتفادي الكارثة البيئية الوشيكة، معرباً عن تطلعه إلى دور حاسم لروسيا والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمجتمع الدولي بشكل عام في هذا الملف.
وتناول اللقاء بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، بما في ذلك تحركات المبعوث الأممي واستمرار الميليشيات الإرهابية في التصعيد العسكري ورفض الحل السياسي.
وتطرق كذلك إلى الموقف الروسي الثابت في دعم الشرعية اليمنية، والدور المعول على موسكو في المزيد من الضغط على ميليشيا الحوثي والنظام الإيراني الداعم لها، لتغليب مصلحة اليمنيين وإنهاء الحرب التي أشعلتها منذ انقلابها على السلطة الشرعية.
من جهته، جدد السفير الروسي موقف بلاده الداعم للشرعية اليمنية، والحرص على وضع حد لمعاناة اليمنيين بإحلال السلام وتطبيق مرجعيات الحل السياسي، والحرص على تقديم كل أوجه الدعم للحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن، مؤكداً حرص بلاده على وضع معالجات سريعة لقضية خزان صافر النفطي وإيجاد حل سريع جداً لتفادي كارثة بيئية محتملة.