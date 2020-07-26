وزارة الخارجية اليمنية : على المجلس الانتقالي الالتزام الحرفي باتفاق الرياض .. مصارحة حاسمة

الأحد 26 يوليو-تموز 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-مارب

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دعا وزير الخارجية محمد الحضرمي ما يسمى "المجلس الانتقالي" إلى الكف عن اختلاق المعوقات أمام تنفيذ اتفاق الرياض.

وأشار الحضرمي إلى أن هناك جهود كبيرة ومقدره يبذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية للمساعدة في استئناف تنفيذ الاتفاق.

وشدد الحضرمي على ضرورة التراجع الواضح والصريح عن ما يسمى "بالإدارة الذاتية للجنوب" وكل ما ترتب عليها والالتزام التام والحرفي باتفاق الرياض، والكف عن اختلاق المعوقات أو الاستمرار في محاولة التصعيد على الأرض.

ولفت إلى ضرورة إعادة الأوضاع إلى طبيعتها في محافظة ارخبيل سقطرى والكف عن كافة أشكال التعنت والتصعيد من قبل ما يسمى بالمجلس الانتقالي وأتباعه بعد تمرده المسلح في سقطرى.

وقال إن استمرار هذا العبث في الجزيرة المسالمة والتي لم تعرف يوما هذا الشكل من التصعيد أمر مرفوض ومدان.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم في العاصمة السعودية الرياض، سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لدى اليمن.

وبخصوص خزان صافر... شدد الحضرمي على ضرورة استمرار ممارسة الضغط على الحوثيين لمعالجة قضية خزان صافر وعدم ربطها ببقية القضايا نظرا للخطورة والتهديد التي تشكلها هذه الكارثة المحتملة على اليمن والمنطقة وتداعياتها البيئية والإنسانية والاقتصادية الخطيرة.

وأوضح الحضرمي، أن المليشيات الحوثية وكما هو متوقع قامت بالتراجع عما أعلنته من وعود لحل القضية قبل جلسة مجلس الأمن وذلك برفضها السماح للفريق الأممي بالوصول للخزان العائم ووضع المزيد من العراقيل واختلاق الذرائع لمنع وصوله إلى الخزان والاستمرار في استخدامه كورقة سياسية للابتزاز.