مراسلة تلفزيونية شهيرة تكتشف اصابتها بالسرطان عن طريق أحد المشاهدات

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شكرت مراسلة تلفزيونية أمريكية مشاهدة نبهتها إلى ورم سرطاني في عنقها.
وقالت فيكتوريا برايس، مراسلة قناة "دبليو إف إل أيه"، عبر تويتر: "أرسلت إلي مشاهدة رسالة إلكترونية الشهر الماضي عندما رأت ورما في عنقي. وقالت إنه ذكرها بما حدث لها هي شخصيا".
وأضافت: "كان الورم الذي عانت منه سرطانيا. واتضح أن الذي ظهر لدي سرطاني أيضا"، معلنة أنها ستأخذ إجازة من العمل من أجل العلاج.
وقالت برايس إنها سوف تخضع لجراحة يوم الاثنين لإزالة الورم.
وأشارت "برايس" إلى أن تغطيتها لتطورات انتشار فيروس كورونا في مدينة تامبا شغلتها عن الاعتناء بصحتها.
وقالت: "كصحفية، أعمل بكل طاقتي منذ ظهور الوباء. دوام عمل لا ينتهي ودورة أخبار لا تنقطع، فنحن نغطي أهم قصة عن الصحة في قرن كامل. لكن صحتي كانت آخر ما أفكر فيه".
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يعطي فيها مشاهد نصيحة طبية لمذيع، بحسب تقرير لموقع شبكة "بي بي سي" البريطانية.
ففي عام 2018، شكر المدافع السباق في ليفربول والمحلل الرياضي مارك لورنسون طبيبا من مشاهدي برنامج "فوتبول فوكس" على شاشة "بي بي سي"، بعد أن قام الأخير بتشخيص حالته وتنبيهه لأنه يعاني من السرطان.
وفي 2013، حذرت ممرضة المذيع طارق الموسى بشأن وجود ورم في عنقه بعدما لاحظته أثناء مشاهدة برنامجه "فليب أور فلوب" الذي يتناول إعادة تصميم المنازل.
وقالت الممرضة ريان ريد لشبكة "أن بي سي" آنذاك: "رأيت أن هذا شيء يستوجب تنبيهه بشأنه". وتعافى الموسى من سرطان الغدة الدرقية من الدرجة الثانية.