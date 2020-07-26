أمير سعودي يسخر من وزير لبناني بعد دعوته للمستثمرين الأجانب

الأحد 26 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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انتقد الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، الوضع في لبنان وذلك ردا على دعوة وزير الصناعة اللبناني، عماد حب الله، للمستثمرين اللبنانيين والعرب والأجانب للاستثمار في بلاده.

وقال الأمير السعودي في تغريد على صفحته في "تويتر"، ساخرا من تصريح الوزير اللبناني: "جميع أسباب نجاح أي استثمار وضمان عائد ممتاز متوفرة في لبنان حاليًا، فالأمن مضمون بسلاح حزب الله والبنوك في وجاء تعليق الأمير السعودي ردا على دعوة وزير الصناعة اللبناني المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار في لبنان الذي يعاني مؤخرا من مشاكل اقتصادية ووضع داخلي مضطرب.