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شاهد.. لحظة تعرض شاب عربي للضرب في أحد دول الخليج

الأحد 26 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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تناولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه لحظة تعرض وافد "مصري" يعمل "كاشير" بإحدى الجمعيات (جمعية صباح الأحمد) في الكويت للاعتداء من قبل من قيل إنه مواطن كويتي.

وأبدى عدد من المعلقين غضبهم من أنباء تحدثت عن محاولات إجبار الوافد المصري على التنازل عن حقه.

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