محمد صلاح يكشف عن صوره خاصة لزوجته وابنتيه في حفل بهيج

الأحد 26 يوليو-تموز 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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احتفل اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح، مع زوجته وابنتيه، اليوم السبت، بفوز فريقه "ليفربول" بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وشارك صلاح عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي صور مع أسرته الصغيرة المكونة من زوجته وابنتيه "مكة" و"كيان" من داخل ملعب "أنفيلد" بجانب كأس "البريميير ليغ".

ويعد هذا هو أول ظهور لابنة محمد صلاح الصغرى "كيان" منذ ولادتها في فبراير/ شباط.

يذكر أن صلاح يعيش لحظات مميزة هذه الأيام بعد رفع فريقه لكأس الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 30 عاما.

واحتفل ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي في مباراة فريقه الأخيرة هذا الموسم على ملعب "أنفيلد" ضد تشيلسي مساء الأربعاء الماضي، وهي المواجهة التي انتهت بفوز "الريدز" بنتيجة 5-3، ضمن الجولة 37 وقبل الأخيرة من المسابقة.