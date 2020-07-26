أردوغان يكشف سرا عن الاستخبارات التركية وكيف غيرت قواعد اللعبة في ليبيا والحقت بحفتر الهزائم

الأحد 26 يوليو-تموز 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأحد، أن جهاز استخبارات بلاده، "غير قواعد اللعبة" في ليبيا وأسهم في وقف تقدم قائد "الجيش الوطني الليبي"، خليفة حفتر.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في افتتاح مبنى جهاز الاستخبارات التركية الجديد بمدينة اسطنبول، إن تركيا "بدأت تأخذ مكانتها في كافة المحافل كقوة إقليمية وعالمية بفضل تعاظم تأثير الاستخبارات الخارجية".

وأردف: "المكاسب التي حققناها في مناطق الاشتباكات، تعزز قوتنا على طاولة المفاوضات وتمنحنا قوة الدفاع عن مصالح شعبنا... جهاز الاستخبارات سلاح محوري في كفاحنا التاريخي من أجل بناء تركيا القوية والكبيرة، وسيبقى كذلك".

وأضاف أن جهاز الاستخبارات التركي يجري فعاليات على مستوى عالمي في مجال التشفير، والأمن السيبراني، والأقمار الصناعية.

ولفت الرئيس التركي إلى أن أهمية جهاز الاستخبارات تزداد في فترة قد تحول فيها العلم واستخداماته إلى سلاح.

وتابع قائلا: "ليس من قبيل الصدفة أن يكون جهاز الاستخبارات التركي في طليعة المستهدفين خلال كفاح بلادنا التاريخي".

وشدد أردوغان على أن الدعم المعلوماتي والعملياتي الذي وفره جهاز الاستخبارات التركي في ليبيا "غير قواعد اللعبة وأسهم في وقف تقدم الانقلابي حفتر".

وتعتبر تركيا أكبر داعم لحكومة الوفاق الوطني الليبية المتمركزة في طرابلس والتي يترأسها فايز السراج، في المواجهة العسكرية السياسية مع "الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر المدعوم مصريا.