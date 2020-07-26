الحوثيون لـ”طهران“: جاهزون لأي تحرك للرد على حادثة ”ماهان“

الأحد 26 يوليو-تموز 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية، استعدادها لمواجهة ما أسمته ”العدوان على إيران“ والمشاركة في أي رد تراه طهران على المضايقة الأمريكية التي تعرضت لها طائرة "ماهان" الإيرانية في الأجواء السورية، وأدت إلي إصابة عدد من ركاب الرحلة 1152 المتوجهة من طهران إلى بيروت.

جاء ذلك في بيانين منفصلين للمجلس السياسي التابع للحوثيين، ولما يعرف بالمجالس الإسلامية اليمنية (كيان مستنسخ من التجربة الإيرانية التي تحاول المليشيا تطبيقه في الواقع اليمني).

واحتكت طائرات مقاتلة أمريكية، من طراز f-15 بطائرة ركاب "ماهان" فوق سوريا، وقال الجيش الأمريكي في بيان، إن طائراته حافظت على مسافة آمنة من الطائرة الإيرانية، مبررا ذلك بأن الطائرة مرت بالقرب من قاعدة "التنف" العسكرية في سوريا، حيث تتمركز القوات الأميركية.

واعتبر بيان المجلس السياسي للمليشيا الذي نشرته وكالة سبأ بنسختها الحوثية بأن ما تتعرض له إيران هو "عربدة أمريكية، ونهج عدواني وسلوك بربري لنظام إجرامي تخطى كل الأعراف والقوانين الدولية“.

إلى ذلك، أكدت ما يطلق عليها بـ”المجالس الإسلامية اليمنية“ أن اعتداء المقاتلات الأمريكية على الطائرة المدنية الإيرانية ”عدوان خطير يجب مواجهته بإرادة واحدة“.

ناشطون يمنيون سخروا من البيان الذي قالو انه ”مستنسخ ولا يمثل اليمنيين، وبضاعة إيرانية، هدفه الوقوف مع إيران ومصالحها ويدل على الترابط الوثيق بين المليشيا الحوثية والمرجعيات الإيرانية التي تريد أن تتحكم بكل شيء في اليمن عبر الحوثيين“.

وتتكون مجالس الحوثيين الإسلامية من المجلس الزيدي الإسلامي، والمجلس الشافعي الإسلامي، والمجلس الصوفي الإسلامي، في إصرار واضح لتقسيم اليمن وفق مسميات جديدة شبيهة بأخرى في بلدان كالعراق ولبنان.

ويفسر التضامن الحوثي مع إيران بأن المليشيا ما زالت تعمل ضد الشعب اليمني مع أجندة خارجية، وماضية في طائفيتها ونهجها التدميري في تغيير الهوية الوطنية وفق ما يميله نظام الملالي في طهران.