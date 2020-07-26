محمد صلاح يكشف عن صوره خاصة لزوجته وابنتيه في حفل بهيج سد النهضة الإثيوبي: مشاريع ومصالح ستعود على اليمن تعرف عليها أردوغان يكشف سرا عن الاستخبارات التركية وكيف غيرت قواعد اللعبة في ليبيا والحقت بحفتر الهزائم اعتقال داعية بارز في السودان.. الحوثيون لـ”طهران“: جاهزون لأي تحرك للرد على حادثة ”ماهان“ الإمارات تحذر العرب وعواصمهم في المنطقة من خطر كبير لن يكونوا منه دون حساب أو عقاب أسرار الحليب الذهبي وعلاقته بالنوم ترمب يهاجم الرئيس السابق اوباما ويصف فريقه بالمنحط دولة خليجية تستأنف الرحلات الجوية الى 7 وجهات اقليمية وعالمية بيان جنوبي يدعو لإحتشاد كبير في أبين ويهاجم من حولوا مدينة عدن الى قرية
حذر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الأحد، من "خطر كبير يهدد سيادة العرب في المنطقة"، مشيرا إلى "أهمية التضامن والتكاتف والوقوف في وجه التحدي".
وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "لعل الخطر الأكبر على منطقتنا وسيادتنا أن يكون عنوان المرحلة هو مصطلح الإمبريالية الإقليمية وهيمنتها.. ولكي لا يكون هذا قدر المنطقة فالتضامن والتكاتف ضرورة وأولوية عربية، ولنكن بحجم التحدي".
وكان قرقاش، قد أكد في وقت سابق، أن "العالم العربي وعواصمه لا يمكن أن يكون مشاعا للتدخل الإقليمي دون حساب".
وقال قرقاش، في تغريدة عبرر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الخميس: "لا يمكن أن يكون عالمنا العربي وعواصمه، مشاعا للتدخل الإقليمي دون حساب أو عقاب"، مضيفا أنه "لا بد لزمن تدخل الحشود والميليشيات والمرتزقة الانكشارية أن يولي".