أسرار الحليب الذهبي وعلاقته بالنوم

الأحد 26 يوليو-تموز 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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يحتوي الحليب على التربتوفان، وهو مقدمة للميلاتونين، الهرمون الأساسي الذي ينظم دورة النوم والاستيقاظ في الجسم- CC0

لمواجهة الأرق وعدم الحصول على قسط كاف من النوم، ينصح موقع "express" بمشروب "الحليب الذهبي" كوصفة تساعدك على التمتع بنوم عميق.

و"الحليب الذهبي" هو مشروب هندي تقليدي يتكون من الحليب الساخن والكركم المطحون.

وبرهنت دراسة نشرها موقع "sciencedirect" على وجود أدلة بأن الحليب الدافئ وحده، قد يساعدك على النوم بشكل أفضل أثناء الليل.

ويحتوي الحليب على التربتوفان، وهو مقدمة للميلاتونين، الهرمون الأساسي الذي ينظم دورة النوم والاستيقاظ في الجسم.

ويتميز الكركم بأنه غني بمركب الكركمين، الذي ثبت أنه يخفف بعض آثار الحرمان من النوم، ويعالج بأمان أعراض القلق والاكتئاب.

ووجدت دراسة أجريت على الفئران، أن 72 ساعة من الحرمان من النوم أدت إلى فقدان الوزن، والسلوك الشبيه بالقلق، والتلف التأكسدي.

ومع ذلك، فإن العلاج باستخدام 10- 20 ملي غرام من خلاصة الكركمين لمدة 5 أيام متتالية، قلل من فقدان الوزن وتحسين السلوك الشبيه بالقلق بشكل ملحوظ.

ومن النصائح الغذائية الأخرى للنوم بشكل أسرع وتقليل الاستيقاظ خلال الليل، تناول الفواكه التي تحتوي على الميلاتونين.

وقالت National Sleep Foundation: "على سبيل المثال، يحتوي عصير الكرز اللاذع على الكثير من الميلاتونين، كما أن الموز والأناناس والبرتقال مصادر جيدة أيضا".

وإذا كنت تعاني من الأرق، فقد ثبت أيضا أن تناول الكيوي قبل النوم يزيد من مدة نومك بساعة على مدار الشهر.