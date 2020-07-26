فشل ذريع للانتقالي في المهرة والحريزي يحذر ويلوح بإعلان الحرب

الأحد 26 يوليو-تموز 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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حذر وكيل محافظة المهرة السابق الشيخ على سالم الحريزي من ان إعلان الانتقالي ما يسمى "الإدارة الذاتية" في المهرة سيكون بمثابة إعلان حرب.

وقال الحريزي ان هناك محاولة لتكرار سيناريو سقطرى في المهرة عبر مايسمى المجلس الانتقالي الجنوبي.

وفشل ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتيًا) في حشد أنصاره خلال الفعالية التي دعا إليها في محافظة المهرة أقصى شرقي البلاد.

وقال شهود عيان، إن عددًا محدودًا من أنصار الانتقالي حضروا إلى مكان الفعالية بمدينة الغيضة مركز المحافظة، واكتفوا فيها برفع أعلام المجلس امس.

جاء ذلك رغم قرار اللجنة الأمنية بالمحافظة منع إقامة أية فعاليات جماهيرية، حفاظًا على السكينة العامة وحماية للمحافظة من الانزلاق في صراعات بينية.

ودعا رئيسُ اللجنة محافظُ المحافظة محمد علي ياسر جميعَ الأطراف والمواطنين، إلى عدم الزج بالمحافظة في أتون الصراعات، مؤكدًا أن السلطات لن تسمح بالمظاهر المسلحة وتخويف المواطنين وإرهابهم.

وفي وقت سابق، أغلق مسلحون قبليون مناوئون للمجلس الانتقالي الجنوبي منافذ محافظة المهرة، ومنعوا عناصر الانتقالي (المدعوم من الامارات) من الوصول إلى الغيضة للمشاركة في تظاهرة دعا إليها المجلس.