بيان جنوبي يدعو لإحتشاد كبير في أبين ويهاجم من حولوا مدينة عدن الى قرية فشل ذريع للانتقالي في المهرة والحريزي يحذر ويلوح بإعلان الحرب رفع دعوة قضائية ضد قيادة الناصري وقيادات عسكرية في تعز كوريا الشمالية تعزل مدينة حدودية بسبب كورونا...وكيم يعقد اجتماً طارئاً آيا صوفيا يؤجج التوترات التركية-اليونانية و انقرة تتحدث عن موقف عدائي تجاهها زواج فريد لن يتكرر إلآ..بعد 6 آلاف عام الملك سلمان يوافق على على مقترح لولي العهد ويوجه الجهات الحكومية لتنفيذه بدعوة سعودية وفد تكتل قبلي بارز بحضرموت يصل الرياض للمشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة صفقة جديدة لتبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية ومليشيات الحوثي في البيضاء... وهذه قائمة الأسماء تشيع نحو ألفي قتيل لمليشيات الحوثي خلال 3أشهر بينهم 18 قيادياً في معارك البيضاء ومأرب ...وهذه التفاصيل
حذر وكيل محافظة المهرة السابق الشيخ على سالم الحريزي من ان إعلان الانتقالي ما يسمى "الإدارة الذاتية" في المهرة سيكون بمثابة إعلان حرب.
وقال الحريزي ان هناك محاولة لتكرار سيناريو سقطرى في المهرة عبر مايسمى المجلس الانتقالي الجنوبي.
وفشل ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتيًا) في حشد أنصاره خلال الفعالية التي دعا إليها في محافظة المهرة أقصى شرقي البلاد.
وقال شهود عيان، إن عددًا محدودًا من أنصار الانتقالي حضروا إلى مكان الفعالية بمدينة الغيضة مركز المحافظة، واكتفوا فيها برفع أعلام المجلس امس.
جاء ذلك رغم قرار اللجنة الأمنية بالمحافظة منع إقامة أية فعاليات جماهيرية، حفاظًا على السكينة العامة وحماية للمحافظة من الانزلاق في صراعات بينية.
ودعا رئيسُ اللجنة محافظُ المحافظة محمد علي ياسر جميعَ الأطراف والمواطنين، إلى عدم الزج بالمحافظة في أتون الصراعات، مؤكدًا أن السلطات لن تسمح بالمظاهر المسلحة وتخويف المواطنين وإرهابهم.
وفي وقت سابق، أغلق مسلحون قبليون مناوئون للمجلس الانتقالي الجنوبي منافذ محافظة المهرة، ومنعوا عناصر الانتقالي (المدعوم من الامارات) من الوصول إلى الغيضة للمشاركة في تظاهرة دعا إليها المجلس.