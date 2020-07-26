الملك سلمان يوافق على على مقترح لولي العهد ويوجه الجهات الحكومية لتنفيذه بدعوة سعودية وفد تكتل قبلي بارز بحضرموت يصل الرياض للمشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة صفقة جديدة لتبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية ومليشيات الحوثي في البيضاء... وهذه قائمة الأسماء تشيع نحو ألفي قتيل لمليشيات الحوثي خلال 3أشهر بينهم 18 قيادياً في معارك البيضاء ومأرب ...وهذه التفاصيل إب..سيول جارفة تؤدي بحياة مواطن و تحدث أضرار واسعة للطرقات والأراضي الحكومة الشرعية تنجح في إدراج ثلاثة مكونات جنوبية ضمن حصة المحافظات الجنوبية من الحكومة المرتقبة الافراج عن الشيخ ”مبخوت الأجدعي“ بجهود وساطة قبلية الحكومة اليمنية: الحوثيون يتخذون من خزان صافر العائم أداة للابتزاز والمساومة تقرير أمريكي يؤكد فشل الحوثيين في تركيع ”مأرب“ ويكشف أسباب صمودها ودور ”العرادة“ وخفايا علاقته بابوظبي والرياض رد ناري تركي على أمريكا بعد إعادة أيا صوفيا إلى مسجد
أمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بتوجيه جديد إلى الجهات الحكومية السعودية.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأنه صدرت موافقة الملك سلمان على مقترح الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بشأن توجيه الجهات الحكومية لاقتناء الأعمال الفنية والمنتجات الحرفية الوطنية في مقراتها.
وأوضحت الوكالة أنه تم التأكيد على جميع الجهات الحكومية السعودية اقتصار القطع الفنية في مقراتها على الأعمال الفنية الوطنية، وفق دليل يعد من قبل وزارة الثقافة، على أن تزود الجهات الحكومية وزارة الثقافة بقائمة الأعمال المقتناة، ليتم إضافتها في السجل الوطني للأعمال الفنية.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وجه، في وقت سابق، وزارة الثقافة بإعداد سجل وطني للأعمال الفنية، والتعميم على الجهات الحكومية كافة بتزويد الوزارة ببيانات الأعمال التي لديها، ليكون للوزارة قاعدة بيانات متكاملة حيال تلك الأعمال.