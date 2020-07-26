بدعوة سعودية وفد تكتل قبلي بارز بحضرموت يصل الرياض للمشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة صفقة جديدة لتبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية ومليشيات الحوثي في البيضاء... وهذه قائمة الأسماء تشيع نحو ألفي قتيل لمليشيات الحوثي خلال 3أشهر بينهم 18 قيادياً في معارك البيضاء ومأرب ...وهذه التفاصيل إب..سيول جارفة تؤدي بحياة مواطن و تحدث أضرار واسعة للطرقات والأراضي الحكومة الشرعية تنجح في إدراج ثلاثة مكونات جنوبية ضمن حصة المحافظات الجنوبية من الحكومة المرتقبة الافراج عن الشيخ ”مبخوت الأجدعي“ بجهود وساطة قبلية الحكومة اليمنية: الحوثيون يتخذون من خزان صافر العائم أداة للابتزاز والمساومة تقرير أمريكي يؤكد فشل الحوثيين في تركيع ”مأرب“ ويكشف أسباب صمودها ودور ”العرادة“ وخفايا علاقته بابوظبي والرياض رد ناري تركي على أمريكا بعد إعادة أيا صوفيا إلى مسجد حزب الإصلاح يلملم صفوفه في محافظة الجوف ويعلن عن قيادته الجديدة
أجرى الجيش الوطني ، والمليشيات الحوثية، صفقة جديدة لتبادل الأسرى في محافظة البيضاء.
وأفاد مصدر قبلي بأن الجيش الوطني أفرج عن نجل محافظ محافظة البيضاء المعين من "المليشيات الحوثية ، فارس على محمد المنصوري، بعد 3 أشهر ونصف من أسره وقريبه "أسامة ناصر المنصوري" في كمين بجبهة الحازمية شرق البيضاء، مقابل إطلاق سراح الشيخ القبلي الضابط في الشرطة العسكرية محمد عبد القادر العبدلي، اعتقلته "مليشيات الحوثي" في فبراير الماضي بتهمة التخابر مع التحالف العربي.
وأضاف أن الصفقة شملت تبادل رفات 4 من المقأومة الموالية للجيش الوطني، مقابل رفاة النقيب في القوات المليشيات الحوثية" نعيم ناصر صالح الجوفي.
وكانت "مليشيات الحوثي قظ أعلنت الخميس الماضي، على لسان رئيس لجنة الأسرى التابعة للجماعة، عبد القادر المرتضى، تحرير 10 من أسراها بصفقة تبادل مع الحكومة الشرعية عبر وساطات محلية في جبهتي شبوة ومأرب، جنوب شرقي وشمال اليمن.