صفقة جديدة لتبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية ومليشيات الحوثي في البيضاء... وهذه قائمة الأسماء

الأحد 26 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أجرى الجيش الوطني ، والمليشيات الحوثية، صفقة جديدة لتبادل الأسرى في محافظة البيضاء.

وأفاد مصدر قبلي بأن الجيش الوطني أفرج عن نجل محافظ محافظة البيضاء المعين من "المليشيات الحوثية ، فارس على محمد المنصوري، بعد 3 أشهر ونصف من أسره وقريبه "أسامة ناصر المنصوري" في كمين بجبهة الحازمية شرق البيضاء، مقابل إطلاق سراح الشيخ القبلي الضابط في الشرطة العسكرية محمد عبد القادر العبدلي، اعتقلته "مليشيات الحوثي" في فبراير الماضي بتهمة التخابر مع التحالف العربي.

وأضاف أن الصفقة شملت تبادل رفات 4 من المقأومة الموالية للجيش الوطني، مقابل رفاة النقيب في القوات المليشيات الحوثية" نعيم ناصر صالح الجوفي.

وكانت "مليشيات الحوثي قظ أعلنت الخميس الماضي، على لسان رئيس لجنة الأسرى التابعة للجماعة، عبد القادر المرتضى، تحرير 10 من أسراها بصفقة تبادل مع الحكومة الشرعية عبر وساطات محلية في جبهتي شبوة ومأرب، جنوب شرقي وشمال اليمن.