بدعوة سعودية وفد تكتل قبلي بارز بحضرموت يصل الرياض للمشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة صفقة جديدة لتبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية ومليشيات الحوثي في البيضاء... وهذه قائمة الأسماء تشيع نحو ألفي قتيل لمليشيات الحوثي خلال 3أشهر بينهم 18 قيادياً في معارك البيضاء ومأرب ...وهذه التفاصيل إب..سيول جارفة تؤدي بحياة مواطن و تحدث أضرار واسعة للطرقات والأراضي الحكومة الشرعية تنجح في إدراج ثلاثة مكونات جنوبية ضمن حصة المحافظات الجنوبية من الحكومة المرتقبة الافراج عن الشيخ ”مبخوت الأجدعي“ بجهود وساطة قبلية الحكومة اليمنية: الحوثيون يتخذون من خزان صافر العائم أداة للابتزاز والمساومة تقرير أمريكي يؤكد فشل الحوثيين في تركيع ”مأرب“ ويكشف أسباب صمودها ودور ”العرادة“ وخفايا علاقته بابوظبي والرياض رد ناري تركي على أمريكا بعد إعادة أيا صوفيا إلى مسجد حزب الإصلاح يلملم صفوفه في محافظة الجوف ويعلن عن قيادته الجديدة
أكدت مصادر محلية مطلعة في العاصمة صنعاء المختطفة بيد الميليشيات الحوثية أن الجماعة الانقلابية الموالية لإيران تلقت ضربات موجعة خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة إذ تكبدت في هجماتها على مواقع الجيش اليمني أكثر من 3 آلاف قتيل وجريح.
وذكرت المصادر أنها وثقت تشييع الجماعة الانقلابية 114 عنصرا من قتلاها خلال أسبوع واحد في محافظات صنعاء وعمران وذمار وإب، بينهم 18 قياديا جلهم سقطوا في معارك وضربات جوية في نهم ومأرب والجوف والبيضاء.
وكشف مصدر خاص يعمل فيما يسمى «مؤسسة الشهداء» التابعة للجماعة بصنعاء عن ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجماعة خلال ثلاثة أشهر ماضية فقط إلى أكثر من 3 آلاف و206 عناصر لقوا حتفهم على أيدي قوات الجيش اليمني وضربات تحالف دعم الشرعية.
وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه خشية على حياته، إن أعداد صرعى الجماعة خلال الفترة من 15 أبريل (نيسان) الماضي وحتى 15 يوليو (تموز) الجاري توزعوا بين 1983 قتيلا، و1223 جريحا معظمهم ينتمون إلى محافظات: صعدة وعمران وحجة والمحويت ومحافظة صنعاء وأمانة العاصمة، وذمار، وإب، والمحويت.
وبين المصدر أن عدد قتلى الجماعة في جبهة محافظة الجوف لوحدها نتيجة استهداف طيران التحالف بلغ أكثر من 652 قتيلاً، خلال نفس الفترة، في حين لقي بقية قتلى الميليشيات مصرعهم بجبهات قانية ومأرب ونهم، والساحل الغربي في الحديدة، وجبهات أخرى في الضالع وتعز والبيضاء وغيرها.
وأكد أن من بين صرعى الانقلابيين 16 عنصرا برتبة عميد و28 برتبة عقيد، و14 برتبة رائد و4 قادة كانت الميليشيات منحتهم رتبة لواء من ضمنهم قائد قواتها الخاصة الحمران.
وفي حين أشار المصدر إلى أن ما نسبته 60 في المائة من قتلى وجرحى الميليشيات خلال تلك الفترة هم من الأطفال دون سن الثامنة عشرة، أفاد تقرير حديث صادر عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية بأن الجماعة الانقلابية تكبدت خسائر بشرية ومادية ضخمة بجبهة قانية شمال محافظة البيضاء جراء المعارك وغارات طيران التحالف خلال العشرة الأيام الأخيرة من شهر يونيو (حزيران) الماضي.
وأكد التقرير أن الخسائر البشرية للجماعة بلغت خلال نفس الفترة 562 عنصراً توزعت بين 241 قتيلاً و300 جريح و21 أسيراً لدى قوات الجيش.
ووفقاً لما رصده تقرير المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، تمكنت قوات الجيش وطيران التحالف من تدمير 35 آلية، منها 9 دبابات و8 عربات مدرعة و18 طقماً خلال الفترة ذاتها.