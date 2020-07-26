إب..سيول جارفة تؤدي بحياة مواطن و تحدث أضرار واسعة للطرقات والأراضي

الأحد 26 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أدت سيول الأمطار الغزيرة بمحافظة إب، إلى جرف مواطن وعدد من المركبات وخراب كبير في الطرقات والممتلكات الزراعية.

وقالت مصادر محلية إن سيول الأمطار الغزيرة التي شهدتها مديريات الشعر والنادرة والسدة شرق محافظة إب، جرفت مواطن في منطقة وادي بنا بمديرية السدة، إضافة إلى جرف عدد من المركبات وممتلكات المواطنين.

وتسببت الأمطار الغزيرة بدمار واسع في الطرقات وجرف الأراضي الزراعية وأضرار بعدد من منازل المواطنين.

وبحسب شهود عيان فإن "جسر المقالح" الرابط بين مديريتي السدة والشعر على وشك الانهيار بعد سيول قوية لم تشهدها المنطقة منذ سنوات عدة، وانهيار 90% من جدار الحماية والجدران الساندة للجسر.