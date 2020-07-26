الحكومة الشرعية تنجح في إدراج ثلاثة مكونات جنوبية ضمن حصة المحافظات الجنوبية من الحكومة المرتقبة الافراج عن الشيخ ”مبخوت الأجدعي“ بجهود وساطة قبلية الحكومة اليمنية: الحوثيون يتخذون من خزان صافر العائم أداة للابتزاز والمساومة تقرير أمريكي يؤكد فشل الحوثيين في تركيع ”مأرب“ ويكشف أسباب صمودها ودور ”العرادة“ وخفايا علاقته بابوظبي والرياض رد ناري تركي على أمريكا بعد إعادة أيا صوفيا إلى مسجد حزب الإصلاح يلملم صفوفه في محافظة الجوف ويعلن عن قيادته الجديدة مسؤول رفيع يكشف عن محاولات اماراتية لتفجير الاوضاع في لحج بهدف السيطرة على ”رأس العارة“ مسلحون ناصريون يعتدون على مصور صحفي بتعز أكبر أغراء في تاريخ طيران الإمارات .. يمكن لكل مسافر مطالبتهم ب600 ألف ريال سعودي .. مالقصة وفاة فنان لبناني شهير جراء اصابته بفيروس كورونا
نجحت الحكومة اليمنية الشرعية، في إدراح ثلاثة مكونات سياسية جنوبية، ضمن حصة المحافظات الجنوبية من الحكومة الجديدة المترقب تشكيلها بموجب اتفاق الرياض.
وذكرت مصادر حكومية وإعلامية، أن الشرعية نجحت بإدراج مكونات المهرة وحضرموت وأبين ضمن الـ12 حصة من المحافظات الجنوبية اليمنية، والتي ستحظى المحافظات الشمالية بنصيب مماثل فيها.
يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار المجلس الانتقالي سياسة التصعيد ضد الشرعية وحشد الشارع باعتباره صاحب الشعبية الأكبر في المحافظات الجنوبية، ليكون هو الممثل الأول للجنوب في أي مشاورات حكومية.
وتشهد العاصمة السعودية الرياض، مشاورات مستمرة ومتواصلة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي للبحث عن آليه متوافق عليها لبدء تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه السياسي والعسكري.