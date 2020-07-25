الافراج عن الشيخ ”مبخوت الأجدعي“ بجهود وساطة قبلية

السبت 25 يوليو-تموز 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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أفادت مصادر قبلية بمحافظة مأرب (شرقي اليمن)، لـ”مأرب برس“، بأن مليشيا الحوثي أفرجت عن الشيخ، مبخوت بن زبع، ضمن صفقة تبادل اسرى بجهود وساطة قبلية محلية.

وقالت المصادر انه تم الافراج عن الشيخ مبخوت ناجي بن زبع الاجدعي، امين عام المجلس المحلي بمديرية رغوان بمحافظة مأرب، ضمن صفقة تبادل تمت بوساطة قبلية، حيث تم الافراج في المقابل عن اربعه من اسرى الحوثيين الذين لدى الجيش الوطني ومقاومة الجدعان.

ونضم أبناء قبيلة الجدعان وقبائل رغوان حفل استقبال للشيخ مبخوت ناجي بن زبع، الذي وقع في الاسر اثناء مواجهات بين قوات الجيش الوطني ومقاومة الجدعان المساندة له من جهة، وبين المليشيات الحوثية المتمرة من جهة اخرى.