الافراج عن الشيخ ”مبخوت الأجدعي“ بجهود وساطة قبلية الحكومة اليمنية: الحوثيون يتخذون من خزان صافر العائم أداة للابتزاز والمساومة تقرير أمريكي يؤكد فشل الحوثيين في تركيع ”مأرب“ ويكشف أسباب صمودها ودور ”العرادة“ وخفايا علاقته بابوظبي والرياض رد ناري تركي على أمريكا بعد إعادة أيا صوفيا إلى مسجد حزب الإصلاح يلملم صفوفه في محافظة الجوف ويعلن عن قيادته الجديدة مسؤول رفيع يكشف عن محاولات اماراتية لتفجير الاوضاع في لحج بهدف السيطرة على ”رأس العارة“ مسلحون ناصريون يعتدون على مصور صحفي بتعز أكبر أغراء في تاريخ طيران الإمارات .. يمكن لكل مسافر مطالبتهم ب600 ألف ريال سعودي .. مالقصة وفاة فنان لبناني شهير جراء اصابته بفيروس كورونا مسؤول قطري يرد على اتهامات وزير الإعلام اليمني ويدعوه لعدم تصفية الحسابات
أفادت مصادر قبلية بمحافظة مأرب (شرقي اليمن)، لـ”مأرب برس“، بأن مليشيا الحوثي أفرجت عن الشيخ، مبخوت بن زبع، ضمن صفقة تبادل اسرى بجهود وساطة قبلية محلية.
وقالت المصادر انه تم الافراج عن الشيخ مبخوت ناجي بن زبع الاجدعي، امين عام المجلس المحلي بمديرية رغوان بمحافظة مأرب، ضمن صفقة تبادل تمت بوساطة قبلية، حيث تم الافراج في المقابل عن اربعه من اسرى الحوثيين الذين لدى الجيش الوطني ومقاومة الجدعان.
ونضم أبناء قبيلة الجدعان وقبائل رغوان حفل استقبال للشيخ مبخوت ناجي بن زبع، الذي وقع في الاسر اثناء مواجهات بين قوات الجيش الوطني ومقاومة الجدعان المساندة له من جهة، وبين المليشيات الحوثية المتمرة من جهة اخرى.