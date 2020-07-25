الحكومة اليمنية: الحوثيون يتخذون من خزان صافر العائم أداة للابتزاز والمساومة تقرير أمريكي يؤكد فشل الحوثيين في تركيع ”مأرب“ ويكشف أسباب صمودها ودور ”العرادة“ وخفايا علاقته بابوظبي والرياض رد ناري تركي على أمريكا بعد إعادة أيا صوفيا إلى مسجد حزب الإصلاح يلملم صفوفه في محافظة الجوف ويعلن عن قيادته الجديدة مسؤول رفيع يكشف عن محاولات اماراتية لتفجير الاوضاع في لحج بهدف السيطرة على ”رأس العارة“ مسلحون ناصريون يعتدون على مصور صحفي بتعز أكبر أغراء في تاريخ طيران الإمارات .. يمكن لكل مسافر مطالبتهم ب600 ألف ريال سعودي .. مالقصة وفاة فنان لبناني شهير جراء اصابته بفيروس كورونا مسؤول قطري يرد على اتهامات وزير الإعلام اليمني ويدعوه لعدم تصفية الحسابات عامل نظافة بدبي يبكي مواقع التواصل بسبب صورة مؤثرة .. شاهد
طالب وزير الإعلام اليمني، معمر الأرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي باتخاذ مواقف حازمة تجاه استمرار ميليشيا الحوثي في التلاعب بملف خزان صافر العائم.
وقال الارياني إن ميليشيا الحوثي تتخذ خزان صافر العائم أداة للابتزاز والمساومة، وتقف حجر عثرة أمام اتخاذ معالجات حقيقية تنهي مخاطر تسرب أو غرق أو انفجار الناقلة وما تمثله من تهديد بيئي كارثي على اليمن ودول الإقليم، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأشار إلى أن تراجع ميليشيا الحوثي عن تعهداتها بخصوص خزان صافر العائم هو تأكيد على مراوغتها بإعلانها الموافقة على معاينة وتقييم فريق فني تابع للأمم المتحدة لناقلة النفط صافر قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي التي خصصت لمناقشة المخاطر المترتبة على تسرب أو انفجار الناقلة.