حزب الإصلاح يلملم صفوفه في محافظة الجوف ويعلن عن قيادته الجديدة

السبت 25 يوليو-تموز 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-مارب

عدد القراءات 366

عقد المكتب التنفيذي للإصلاح بمحافظة الجوف اجتماعه الأول برئاسة رئيس المكتب الشيخ علي بن صالح شطيف بعد انتخاب قيادة جديدة وتعيين رؤساء الدوائر.

وفي مستهل الاجتماع وقف المكتب التنفيذي دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على أرواح شهداء المكتب الذين قضوا نحبهم في مواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال رئيس المكتب التنفيذي الشيخ علي بن صالح شطيف، إن المرحلة الحالية تتطلب العمل بشكل مختلف لمواكبة تحديات المرحلة وفي مقدمتها مواجهة الانقلاب وحشد كل الجهود لمعركة استعادة المحافظة وتحرير الوطن عامة.

وتقدم بن شطيف بالشكر للقيادة السابقة على رأسهم الدكتور عبدالحميد عامر الرئيس السابق للمكتب على توليهم العمل في مرحلة صعبة من عمر إصلاح الجوف وتضحياته التاريخية.

وناقش الاجتماع الرؤى العامة لضرورات ومتطلبات المرحلة وتضمينها في الخطة العامة للمكتب واستيعاب المتغيرات والعمل على ترجمتها في الواقع.

واستمعت قيادة المكتب من رؤساء الدوائر إلى آرائهم وتصوراتهم للأعمال المناطة بهم.

ويوم أمس قدمت قيادة المكتب التنفيذي قائمة المرشحين للدوائر التي تم قراءتها على أعضاء الهيئة ومناقشتها كلا على حده.

وتم تعيين دوائر المكتب التنفيذي بعد إقرارها من قبل أعضاء هيئة الشورى كالآتي:-

دائرة التنظيم والتأهيل: صالح حسن جارالله

دائرة التخطيط: الدكتور صالح جمالة

الدائرة السياسية: الأستاذ عبدالله وسعان

الدائرة الاجتماعية: الشيخ محمد حمد الجميدار

الدائرة المالية: الاستاذ حسين البرطي

الدائرة الإعلامية: الاستاذ ماجد عبده عياش

دائرة الانتخابات : الاستاذ سعيد حمد العصار

دائرة الطلاب: الدكتور عرفات السلمي

دائرة التعليم: الدكتور خالد عبدالرحيم ابكر

دائرة التوجيه والإرشاد: الدكتور عادل الصعدي.

دائرة المرأة: الأستاذة جميلة نسم

ويوم أمس تم انتخاب الشيخ علي بن صالح شطيف رئيساً للمكتب التنفيذي للإصلاح بالمحافظة، والأستاذ سعيد محمد عياش أميناً للمكتب والدكتور محمد صالح محسن أميناً مساعداً.

كما تم اختيار الاستاذ صالح الفرجي رئيسا للهيئة القضائية خلفاً للشهيد عبدالهادي حوام رحمه الله والاستاذ صالح عسكر بن ثيبه أمين س