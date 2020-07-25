أكبر أغراء في تاريخ طيران الإمارات .. يمكن لكل مسافر مطالبتهم ب600 ألف ريال سعودي .. مالقصة

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بعد مقاطعتها عربيا وظهور فيروس كورونا ثانيا تعرض طيران الامارات لعملية انهيار كبيرة تهدد مستقبلها اقتصاديا , مما اضطرها للجوء على حملات إعلامية , تقدم اغراء كبيرا للمسافرين .
حيث قررت شركة طيران الإمارات، في أول مبادرة هي الأولى من نوعها ، تحمل تكاليف العلاج من فيروس كورونا والحجر الصحي للمسافرين عبر رحلاتها من وإلى الإمارات.
وفي التفاصيل يحق للمسافرين المطالبة بنفقات العلاج حتى 600 ألف ريال سعودي، وتكاليف الحجر الصحي حتى 400 ألف ريال، لمدة 14 يوما، وذلك في حالة ما إذا تم تشخيصهم بالفيروس أثناء السفر .
ويستمر هذا العرض المغري، الذي أتاحته "طيران الإمارات " حتى 31 أكتوبر المقبل ، حيث سيستفيد العملاء حتى لو تابعوا سفرهم بعد رحلة طيران الإمارات إلى مدن أخرى .
كما لا يحتاج العميل لملء استمارة قبل السفر وكل المطلوب منه كي يسترد المبلغ الاتصال بخط ساخن خاص