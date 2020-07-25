مسؤول قطري يرد على اتهامات وزير الإعلام اليمني ويدعوه لعدم تصفية الحسابات

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رد أحمد بن سعيد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية في قطر، على تصريحات وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الذي اتهم الدوحة بـ”الإساءة للحكومة اليمنية”، قائلا إن على الأخيرة عدم الزج باسم قطر في مأساة الشعب اليمني، داعيا إياها إلى عدم استغلال ذلك بغرض “تصفية حسابات خاصة تخدم مصالح دول أخرى”.
وكان الإرياني قد كتب على حسابه على تويتر قائلا: “السياسات التي تنتهجها قطر في الأزمة اليمنية باتت تتناغم وأجندة الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا وتضر بالقضية الوطنية ومصالح الشعب اليمني الذي عانى الويلات ولا يزال وقدم تضحيات كبيرة وضحى بخيرة أبنائه في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب والدفاع عن الجمهورية والهوية والكرامة”.
وتابع: “اتجهت قطر لإنشاء فضائيات ومواقع إلكترونية دأبت على الإساءة للحكومة اليمنية وتفكيك الجبهة الوطنية وشغل الرأي العام بأزمات جانبية وقضايا ثانوية، ولم تختلف في مضمون خطابها السياسي والإعلامي عن قناة المسيرة التي تبث بإشراف وتمويل خبراء حزب الله وإيران”.
٢-اتجهت قطر لإنشاء فضائيات ومواقع الكترونية دأبت على الإساءة للحكومة اليمنية وتفكيك الجبهة الوطنية وشغل الرأي العام بازمات جانبية وقضايا ثانوية، ولم تختلف في مضمون خطابها السياسي والاعلامي عن قناة المسيرة التي تبث بإشراف وتمويل خبراء حزب الله وايران
ورد المسؤول القطري أحمد بن سعيد الرميحي قائلا: “ رغم تفهمنا للضغط الذي يمر به السيد الأرياني وزملاؤه من قبل بعض رعاة الحرب المدمرة والعبثية في اليمن لاستخدام مأساة الشعب اليمني الشقيق بالزج باسم قطر، إلا أننا ندعوهم ليتحملوا مسؤولياتهم تجاه بلدهم وإيجاد حلول لقضيتهم من *داخل* اليمن ممكن أن تحقق الاستقرار لأبناء شعبهم، وتجنب استخدامهم لتصفية حسابات خاصة لا تخدم مصالحهم بل مصالح أطراف أخرى”.