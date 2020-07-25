عامل نظافة بدبي يبكي مواقع التواصل بسبب صورة مؤثرة .. شاهد

السبت 25 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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التقطت صورة لعامل نظافة بدبي، والتي لقيت تفاعلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر عامل النظافة في الصورة، وهو يرسم قلبا من بعض الأغصان والأوراق الجافة التي جمعها أثناء كنس الشارع.

وبحسب ما تم تداوله فإن عامل النظافة كان يكنس الأوراق الجافة من أحد شوارع دبي، حيث قام فجأة برسم قلب على الرصيف بالأوراق الجافة التي جمعها.

وكانت الناشطة نسمة فرحات تراقب المشهد من نافذتها وسط دبي، حيث رصدت المشهد قائلة : كنت أوشك على الانتهاء من عملي عندما لاحظت عامل نظافة يشكل شيئا ما على الرصيف من كومة من الأوراق المجففة التي كان قد جمعها، وذهبت إلى شرفتي لأنظر عن كثب، وشاهدته لبضع دقائق، رأيته يرسم شكل القلب.

وأضافت أن المشهد كان جميلا واستمر لمدة دقيقة أو اثنتين فقط، لكنه قام مجددا بكنس الأوراق ووضعها في عربته.