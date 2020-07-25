السبت 25 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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نشر خصوصيات لموكب أمير الكويت وزارة الداخلية تصدر بيان عاجلا وتوجيهات بإعادة أحد مرافقي صباح الأحمد من أمريكا - فيديو

‫كشف مصدر أمني، أن وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح أمر بإعادة رجل أمن من ضمن الوفد المرافق لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في أمريكا.

‫وأضاف المصدر لصحيفة "القبس" الكويتية، أن "وزير الداخلية أحال رجل الأمن إلى الشؤون القانونية، بعد تصويره موكب الأمير ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي".

وفي السياق، أوضحت صحيفة "الراي" الكويتية، أنه "بمراجعة كاميرات المطار تبين أن من قام بتصوير الموكب شخصان، هما ضابط في الحماية ومعه شيخ من الأسرة الحاكمة".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح

وكان الديوان الأميري الكويتي، قد أكد في وقت سابق، أن الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنسوبة لأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، "غير صحيحة".

وقال وزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ علي الجراح الصباح، أمس الجمعة، إن "الصورة المتداولة عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي على أنها صورة منسوبة إلى الأمير الشيخ صباح الأحمد، هي صورة غير صحيحة"، وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأشار إلى ضرورة توخي الدقة فيما يتم تداوله أو نشره من أخبار وصور غير معتمدة من الديوان الأميري وعبر القنوات الرسمية، وقد تعرض فاعلها للمساءلة القانونية.

وكان الديوان الأميري الكويتي أصدر بيانا حول صحة أمير البلاد، الشيخ الصباح الأحمد الصباح، بعد وصوله إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج، مؤكدا أن "أمير البلاد بحالة صحية مستقرة، لاستكمال العلاج".