تكنولوجيا متطورة لمحاربة كورونا في المكاتب والمدارس والصالات

السبت 25 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت الشركة الرائدة في حلول الإضاءة سيغنيفاي (Signify) عن توسيع محفظتها من مُنتجات الإضاءة بتقنية الأشعة فوق البنفسجية الشديدة "يو في-سي" (UV-C)، بهدف تلبية الطلب العالمي المتزايد على المصابيح المصممة خصيصا لتعقيم الهواء والأسطح والأجسام، من أجل محاربة فيروس كورونا.

وأثبتت دراسة مخبرية أجرتها مؤخرا جامعة بوسطن، كفاءة الإضاءة بتقنية الأشعة فوق البنفسجية الشديدة في التعقيم وإبادة الجراثيم وتثبيط النشاط الفيروسي.

وقد أظهرت هذه الدراسة تثبيط نشاط فيروس كورونا المُستجد المُسبب لمرض كوفيد-19 بعد بضع ثوانٍ من تعريضه للأشعة فوق البنفسجية الشديدة باستخدام إحدى معدات الإضاءة من شركة سيغنيفاي، مما يشكّل حلا جيدا للشركات والمؤسسات التي تسعى جاهدة لمواصلة عملياتها وتقديم الخدمات وسط بيئة آمنة وصحية.

وتشتمل محفظة سيغنيفاي من منتجات الإضاءة الجديدة بتقنية الأشعة فوق البنفسجية الشديدة على مصابيح وحُجرات تعقيم مصممة لمجموعة متنوعة من التطبيقات الاحترافية.

وحول ذلك، قال هارش شيتالي رئيس قسم الحلول الرقمية لدى سيغنيفاي: "أطلقنا 12 سلسلة جديدة من مُعدات الإضاءة بالأشعة فوق البنفسجية الشديدة، المصممة خصيصا لتعقيم الهواء والأسطح والأجسام. وتُلبي هذه المنتجات احتياجات مجموعة متنوعة من القطاعات، ومنها المكاتب والمدارس وصالات الألعاب الرياضية ومتاجر البيع بالتجزئة والمستودعات، بالإضافة إلى وسائل النقل العامة".

كما تتضمن محفظة المنتجات الجديدة أدوات الإنارة بالأشعة فوق البنفسجية الشديدة، المخصصة للتعقيم العميق للأسطح في المكاتب والمدارس ودورات المياه. وقد زوّدت هذه الأدوات بمستشعرات وأجهزة تحكم لضمان تشغيلها فقط عند عدم وجود أي شخص أو حيوان في المكان.

وتشمل المنتجات الأخرى مصابيح محمولة ومستقلة بتقنية الأشعة فوق البنفسجية الشديدة، والتي يمكن نقلها إلى غُرف الفنادق أو استخدامها لتعقيم الأسطح في وسائل النقل العام مثل الحافلات والقطارات.

وهناك مجموعة من حُجرات التعقيم الآمنة والسريعة الاستخدام، والتي زوّدت بمصابيح تعمل بتقنية الأشعة فوق البنفسجية الشديدة. وتُستخدم هذه الحجرات في المكاتب والمباني البلدية لتعقيم بطاقات الزوار والهواتف والحقائب والحواسيب المحمولة والمحافظ الصغيرة في غضون ثوانٍ معدودة. وتُعتبر هذه الحُجرات حلا مثاليا في المتاجر لتعقيم النظارات أو المُنتجات المُرتجعة أو الملابس التي يتم تجريبها.

ويمكن أيضا استخدام مُعدات الإضاءة بالأشعة فوق البنفسجية الشديدة ضمن ممرات التعقيم الذاتي المخصصة لتعقيم الأسطح. وفي هذا الإطار، كشف أحد متاجر التجزئة الكبرى في أميركا الشمالية عن تجريب ممر تعقيم ذاتي بالأشعة فوق البنفسجية الشديدة، يُستخدم لتعقيم عربات التسوق.

كما يُخطط أحد الفنادق في الهند تجريب ممر التعقيم الذاتي من شركة سيغنيفاي، بهدف تعقيم حقائب النزلاء عند تسجيل وصولهم.

واستحوذت سيغنيفاي مؤخرا على أصول شركة "جي إل إيه" (GLA)، وهي شركة هولندية صغيرة تتخصص بتطبيقات ومصابيح إبادة الجراثيم، وتتمتع بخبرة واسعة في مجال حلول التعقيم والتطهير باستخدام الأشعة فوق البنفسجية الشديدة، كما تمتلك جي إل إيه أنظمة تعقيم هواء أسقف الغرف بالأشعة فوق البنفسجية.

ويمكن تشغيل مصابيح تعقيم هواء أسقف الغرف بالأشعة فوق البنفسجية حتى أثناء وجود الأشخاص في الغرفة، خاصة أن هذه المصابيح يتم تثبيتها في السقف، كما أنها مزوّدة بعناصر بصرية ومواد مانعة للانعكاس، مما يحول دون تعرّض الأشخاص في الغرفة للأشعة فوق البنفسجية الشديدة.

وتضمن هذه المصابيح تعقيم الهواء باستمرار في القسم العلوي للغرفة من خلال الأشعة فوق البنفسجية الشديدة والحمل الحراري الطبيعي لتدفق الهواء ضمن الغرفة، مما يجعلها حلا مثاليا للمدارس والمكاتب والصالات الرياضية ومحلات البيع بالتجزئة والأسطح والأماكن الأخرى ذات الأسطح الشديدة التلامس.