سيول جارفة تتسبب في وفاة مواطنين وتلحق أضرارا كبيرة أربع مناطق عسكرية تتعرض لظلم الشرعية والجنود يهددون بالتمرد.. الحكومة ترفض صرف مرتبات الجيش وتنتظم في صرفها على قائد متمرد ودعم سخي يذهب للمليشيات قطر تلتهم واحد من أشهر و أعرق الأندية الإيطالية وزير الحج السعودي يكشف عن قرار يستهدف كل مسئولي المملكة وامرائها في كل مواقع السلطة والقرار معين عبدالملك يستبعد امكانية تشكيل حكومة جديدة الا بخطوة واحدة ويوضح حقيقة البحث عن عاصمة ثالثة إطلاق تحذيرات ومناشدات بعد وصول مياه سد مأرب الى مستوى ما قبل الخطر الشمساني يتسلم رسميا قيادة اللواء 35 مدرع من الأهدل ريف تعز ينتفض والمسيرة السلمية تتعرض للرصاص.. وبيان يضع عدة مطالب على الحكومة وشمسان المهرة تصفع انتقالي الامارات..خطوة استباقية للقبائل والأمنية اتخذت قرارا حاسما والمحافظ يوجه دعوة لليوم الرابع على التوالي...أمريكا تسجل أكثر من ألف وفاة جديدة بكورونا
توفي عدد من المواطنين بمحافظة الحديدة (غرب اليمن) اغلبهم من اسرة واحدة بسبب تدفق السيول، كما جرفت السيول 50 منزلا، وتضررت عدد من المدارس في مديريات الزهرة والقناوص واللحية.
وتسببت السيول، حسب مصادر محلية، بعزل قرى مديرية القناوص، ونفوق عدد من الحيوانات والماشية، في حين غادرت عشرات الأسر نحو قرى مجاورة.
وحسب المصادر، فقد توفي خمسة أشخاص من أسرة محمد حسن ربوعي من أبناء منطقة الخشم بمديرية الزهرة شمالي مدينة الحديدة.
كما توفي مواطن جرفته سيول الأمطار الغزيرة في مديرية السدة بمحافظة إب وسط البلاد، وجرفت السيول مركبات وألحقت أضرارا بالغة بالطرقات والممتلكات الزراعية بإب والضالع
وضربت السيول الجارفة مناطق متفرقة من مديريات إب والضالع الجمعة واليوم السبت، ما تسبب في ارتفاع منسوب المياه في مصب "وادي بنا" لأمتار.
وأضافت المصادر أن الأمطار ألحقت أضرارًا في منازل المواطنين، وأن جسر المقالح الرابط بين مديريتي السدة والشعر على وشك الانهيار، بعد انهيار معظم جدار الحماية والجدران المساندة له.
وخلال 42 ساعة الماضية تضاعفت كمية هطول الأمطار حيث تركزت بمعظم المحافظات الشمالية الغربية وصولًا إلى مدينة عدن جنوبي اليمن.
ومن المتوقع هطول أمطار متفاوتة الغزارة اليوم السبت على تلك المحافظات، مع توقع بهطول الأمطار غدًا الأحد على مناطق الساحل الغربي وعدن وحرض بمحافظة حجة.