سيول جارفة تتسبب في وفاة مواطنين وتلحق أضرارا كبيرة

السبت 25 يوليو-تموز 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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توفي عدد من المواطنين بمحافظة الحديدة (غرب اليمن) اغلبهم من اسرة واحدة بسبب تدفق السيول، كما جرفت السيول 50 منزلا، وتضررت عدد من المدارس في مديريات الزهرة والقناوص واللحية.

وتسببت السيول، حسب مصادر محلية، بعزل قرى مديرية القناوص، ونفوق عدد من الحيوانات والماشية، في حين غادرت عشرات الأسر نحو قرى مجاورة.

وحسب المصادر، فقد توفي خمسة أشخاص من أسرة محمد حسن ربوعي من أبناء منطقة الخشم بمديرية الزهرة شمالي مدينة الحديدة.

كما توفي مواطن جرفته سيول الأمطار الغزيرة في مديرية السدة بمحافظة إب وسط البلاد، وجرفت السيول مركبات وألحقت أضرارا بالغة بالطرقات والممتلكات الزراعية بإب والضالع

وضربت السيول الجارفة مناطق متفرقة من مديريات إب والضالع الجمعة واليوم السبت، ما تسبب في ارتفاع منسوب المياه في مصب "وادي بنا" لأمتار.

وأضافت المصادر أن الأمطار ألحقت أضرارًا في منازل المواطنين، وأن جسر المقالح الرابط بين مديريتي السدة والشعر على وشك الانهيار، بعد انهيار معظم جدار الحماية والجدران المساندة له.

وخلال 42 ساعة الماضية تضاعفت كمية هطول الأمطار حيث تركزت بمعظم المحافظات الشمالية الغربية وصولًا إلى مدينة عدن جنوبي اليمن.

ومن المتوقع هطول أمطار متفاوتة الغزارة اليوم السبت على تلك المحافظات، مع توقع بهطول الأمطار غدًا الأحد على مناطق الساحل الغربي وعدن وحرض بمحافظة حجة.