سيول جارفة تتسبب في وفاة مواطنين وتلحق أضرارا كبيرة أربع مناطق عسكرية تتعرض لظلم الشرعية والجنود يهددون بالتمرد.. الحكومة ترفض صرف مرتبات الجيش وتنتظم في صرفها على قائد متمرد ودعم سخي يذهب للمليشيات قطر تلتهم واحد من أشهر و أعرق الأندية الإيطالية وزير الحج السعودي يكشف عن قرار يستهدف كل مسئولي المملكة وامرائها في كل مواقع السلطة والقرار معين عبدالملك يستبعد امكانية تشكيل حكومة جديدة الا بخطوة واحدة ويوضح حقيقة البحث عن عاصمة ثالثة إطلاق تحذيرات ومناشدات بعد وصول مياه سد مأرب الى مستوى ما قبل الخطر الشمساني يتسلم رسميا قيادة اللواء 35 مدرع من الأهدل ريف تعز ينتفض والمسيرة السلمية تتعرض للرصاص.. وبيان يضع عدة مطالب على الحكومة وشمسان المهرة تصفع انتقالي الامارات..خطوة استباقية للقبائل والأمنية اتخذت قرارا حاسما والمحافظ يوجه دعوة لليوم الرابع على التوالي...أمريكا تسجل أكثر من ألف وفاة جديدة بكورونا
قالت مصادر عسكرية متعددة اليوم السبت أن الحكومة الشرعية ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي تواصل عرقلة صرف مرتبات الجيش الوطني في المناطق العسكرية الاولى والثالثة والسادسة والسابعة لأكثر من 10 اشهر على التوالي.
يأتي ذلك في وقت قامت الحكومة الاسبوع الماضي -طبقا للمصادر-بصرف مرتبات شهري مارس وابريل ٢٠٢٠ للمنطقة العسكرية الرابعة في عدن(قائدها فضل حسن متمرد على الدولة وموال للانتقالي) والتي تستحوذ على نحو ٧٠% من مخصصات وزارة الدفاع.
واكدت المصادر لموقع «مأرب برس»ان الحكومة قامت بصرف مرتب شهرين للمنطقة العسكرية الثانية بالمكلا حضرموت من الاموال المطبوعة الجديدة التي تم توريدها في فرع البنك المركزي بالمكلا بعد محاولة مليشيات موالية للامارات نهبها والسطو عليها وقيام تلك المليشيا باعادة تسليم الحاويات بضغوط سعودية.
وقالت المصادر أن قيادة وزارة الدفاع تواجه ضغوطات كبيرة من الجنود وتهديدات بالفوضى والتمرد في المعسكرات والالوية..مشيرة الى ان قيادة وزارة الدفاع رفعت مذكرات متعددة للرئاسة والحكومة تطالب فيها بصرف مرتبات الجيش والمساواة بين المناطق العسكرية.
ويبدي مراقبون استغرابهم واستنكارهم لعدم قيام الحكومة بواجباتها الدستورية والوطنية في انتظام صرف مرتبات الجيش بانتظام وتوفير الدعم اللازم للقوات التي تخوض معارك استعادة الدولة واستمرار الحكومة في عدم توفير دعم كافي وموازنات تشغيلية لوزارة الدفاع وعدم تسخير الموارد والامكانات للمعركة.
مقابل ذلك، تتسلم التشكيلات المسلحة والاحزمة الامنية التابعة للانتقالي التى لا تخضع للشرعية في عدن مرتبات ودعم وسلاح من الامارات والسعودية.
كما تحصل مليشيات طارق صالح في الساحل الغربي على رواتب كبيرة منتظمة ودعم سخي،فيما تتسلم الالوية والتشكيلات التابعة للتحالف العربي في جبهات الحدود مرتبات سعودية كبيرة ودعم كبير.