قطر تلتهم واحد من أشهر و أعرق الأندية الإيطالية

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ذكرت تقارير إعلامية إيطالية، أن مجموعة قطرية في طريقها للاستحواذ على نادي بارما الإيطالي لكرة القدم، الذي تمتلكه حاليا مجموعة "Nuovo Inizio".
ووفقا لشبكة "سكاي إيطاليا"، فإن الاتفاق قد تم بين الإدارة الحالية لبارما ومجموعة قطرية يمتلكها ويرأسها رجل الأعمال، هشام المانع، لانتقال ملكية النادي إليها.
وبموجب الاتفاق، سيستحوذ المالك الجديد على حصة 51% من أسهم نادي بارما، مقابل مبلغ قدره 63 مليون يورو، سيدفعه رجل الأعمال القطري على مدى خمس سنوات، وخلال هذه الفترة، سيحصل المستثمر القطري على 49% المتبقية من أسهم النادي. ويتوقع الإعلان عن الصفقة رسميا مع نهاية الموسم الحالي.
وتضم مجموعة المانع 55 شركة في 8 دول، تعمل في مجال السيارات، والعقارات، والاستثمارات، والهندسة الميكانيكية، والإعلام، والترفيه. ويعد بارما، الذي تأسس عام 1913، من أعرق الأندية الإيطالية، كما يعتبر مدرسة "الكالتشيو"، لأن عددا كبيرا من اللاعبين المتميزين عالميا خرجوا من مدرسة النادي.
ويحتل الفريق حاليا، المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 43 نقطة، وذلك قبل ثلاث جولات فقط من نهاية منافسات "الكالتشيو". المصدر: sport24.ru+ "سكاي إيطاليا