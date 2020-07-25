معين عبدالملك يستبعد امكانية تشكيل حكومة جديدة الا بخطوة واحدة ويوضح حقيقة البحث عن عاصمة ثالثة

السبت 25 يوليو-تموز 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، إنه لا سبيل لإنقاذ البلاد من مزيد من التشرذم إلا بتفعيل اتفاق الرياض وتكوين حكومة جديدة، مستبعداً تشكيلها في ظل وجود ما يسمى "الإدارة الذاتية".

وأضاف رئيس الوزراء في مقابلة تلفزيونية بثت قناة البي بي سي البريطانية دقائق معدودة منها، "إنه لا يمكن تكوين حكومة في ظل وجود ما يسمى بالإدارة الذاتية التي أعلنها المجلس الانتقالي، بعد سيطرته على عدن وبعض مدن الجنوب مؤخرا".

كما استبعد بحث الحكومة عن عاصمة ثالثة لليمن، وقال "لن تكون هناك عاصمة ثالثة وستعود الأمور إلى عدن، ولن تجري الأمور كما يتوقع البعض، هناك اشكاليات ولكنها ستحل عما قريب".

وأوضح عبدالملك أن النظر لبقاء الحوثيين في صنعاء "كمعيار للفشل" ليس المدخل الوحيد، وقال إن "هناك اشكالية لقياس نجاح تحالف دعم الشرعية في الحفاظ على الأوضاع باليمن" مشيراً إلى ما اسماه "بناء الدولة في العاصمة المؤقتة عدن ومأرب وحضرموت".

وأكد حاجة اليمن إلى "الدعم العربي في معركته أمام تدخل إيراني حقيقي".

وقال " إذا لم يكن محيطنا العربي، بما فيه مصر، معنا في هذه المعركة، بغض النظر عن التباينات والاختلافات فلن نستطيع حلها، فلدينا نفوذ إيراني استثمرت ثلاثة عقود في جماعات مسلحة".

وأقر رئيس الوزراء بأن هذا العام "سيكون صعبا خاصة أن الدول المانحة لليمن تضررت اقتصاديا بفعل فيروس كورونا"، مشيراً إلى اضطلاع الحكومة بدور أكبر "لتقديم الخدمات لملايين اليمنيين".

وتجري حاليا مشاورات في الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، للبحث عن صيغة توافقية لتشكيل حكومة مصغرة في إطار تنفيذ اتفاق الرياض.

وتشترط الرئاسة اليمنية على الانتقالي إلغاء ما يسمى الإدارة الذاتية والتراجع عن تصعيده غير المبرر،فيما يمضي المجلس في تطبيق الإدارة الذاتية التي أعلنها أواخر أبريل، في محافظة حضرموت والمهرة مؤخرا، بعد فرضها بالقوة العسكرية في عدن وسقطرى.