معين عبدالملك يستبعد امكانية تشكيل حكومة جديدة الا بخطوة واحدة ويوضح حقيقة البحث عن عاصمة ثالثة مياه سد مأرب تصل الى مستوى ما قبل الخطر ومسئول الدفاع المدني يحذر ويناشد المواطنين الشمساني يتسلم رسميا قيادة اللواء 35 مدرع من الأهدل ريف تعز ينتفض والمسيرة السلمية تتعرض للرصاص.. وبيان يضع عدة مطالب على الحكومة وشمسان المهرة تصفع انتقالي الامارات..خطوة استباقية لزعماء القبائل والأمنية تتخذ قرارا حاسما والمحافظ يوجه دعوة لليوم الرابع على التوالي...أمريكا تسجل أكثر من ألف وفاة جديدة بكورونا مدفعية الجيش الوطني تستهدف اجتماعاً لقيادات حوثية في نهم معمر الإياني: سياسات قطرفي اليمن تتناغم مع الانقلاب الحوثي وزير الصحة: يدعوا المجتمع الدولي بضغط على المليشيات الحوثية للإفصاح عن اعداد الإصابات ب كورونا اتهامات متبادلة و مراوغات حوثية..خزان صافر كارثة عالمية تلوح في الافق
قال مدير الدفاع المدني بمحافظة مأرب العقيد عبدالله الشفلوت اليوم السبت، ان مياه سد مأرب وصلت إلى مستوى ما قبل الخطر ،داعيا كل الجهات ذات العلاقة التعاون والقيام بدورها .
وحذر مسئول الدفاع المدني- في بيان مقتضب اطلع عليه مأرب برس-، المواطنين والنازحين من منخفض جوي قال انه يتوقع ان يبدأ الثامنة مساء اليوم.. مؤكدا ضرورة الابتعاد عن مجاري السد ومجاري السيول والاودية .
وزار مدير الدفاع المدني العقيد عبدالله الشفلوت صباح اليوم سد مأرب لتقييم المخاطر.
واشار انه سيتم رفع تقرير إلى محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة ومدير عام شرطة مأرب ومدير عام الزراعة و مدير السد.
وطالب المواطنين بعدم تناقل الإشاعات و متابعة ما يصدر عن الجهات المسؤولة ..لافتا الى أن السباحة في السدود التحويلية والحفر ممنوعة نهائيا.
كما ناشد العقيد الشفلوت المواطنين الابتعاد عن مجاري السد ..مشيرا الى انه تم رفع البوابة لأكثر مما كانت عليه ،ما ضاعف كميات المياة المتدفقة و هو ما سيزيد الخطورة على حياة مرتادي السدود التحويلية و الحفر ومجاري السيول.